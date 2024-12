Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Weihnachten: Wieviel Geschenke sollen es sein?

Das Apothekenmagazin "ELTERN" zeigt in der aktuellen Ausgabe, wie Eltern mit den vielen Wünschen ihrer Kinder umgehen können

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Weihnachten naht - und für Eltern beginnt das große Abwägen: Welche Wünsche ihrer Kleinen sollen sie erfüllen, welche nicht? Elf Monate im Jahr fällt das schon schwer, aber in den Wochen vor Weihnachten spitzt es sich so richtig zu. Im vergangenen Jahr planten Familien mit Kindern durchschnittlich 327 Euro für Weihnachtsgeschenke ein - dazu kommen noch Omas und Opas, Tanten und Onkel. Sollten die Kleinen aber nicht gerade jetzt, zu Weihnachten, lernen, dass nicht immer alles möglich ist, was sie sich so wünschen? Wo bleibt die Solidarität mit jenen, bei denen es immer knapp ist? Und wo im Weihnachtsglitzerzinnober ist Raum für Nachhaltigkeit? Diese Fragen diskutiert das Apothekenmagazin "ELTERN" in der aktuellen Ausgabe.

Kinder lernen von ihren Eltern

Die Herausforderung liegt darin, dass Kinder noch nie zuvor auf so vielen verschiedenen Kanälen mit Werbebotschaften konfrontiert wie heute. Das Ergebnis ist immer: Kind will haben, Kind muss haben, weil: Alle anderen haben auch. Wer will schon den Ausschluss aus der Peergroup riskieren? Zudem lernen Kinder natürlich von ihren Eltern, wie sie mit Konsum umgehen: Sind Eltern materialistisch, werden es die Kinder wahrscheinlich auch. Wer sich selbst mit materiellen Dingen tröstet oder belohnt, wird das Verlangen beim eigenen Kind auch sehr wahrscheinlich beobachten. Je bewusster man sich dieser Mechanismen bei sich selbst wird, umso klarer lässt sie sich bei Kindern begleiten.

Zeit für Ausflüge und Spieleabende schenken

Übrigens: Auch nachhaltige Weihnachten sind möglich: Spielzeug darf gebraucht sein - vom Kleinanzeigenportal, aus dem Secondhandladen oder vom Dachboden. Warum nicht besonderes Spielzeug verschenken, das uns Eltern früher am Herzen lag und dazu eine Geschichte erzählen? Oder Zeit schenken, Gutscheine für gemeinsame Ausflüge, Spieleabende oder Lego zusammen aufbauen. Mit größeren Kindern lässt sich außerdem super Nach-Weihnachten feiern: wenn die Geschäfte wieder öffnen, bummeln gehen und vielleicht einen offengebliebenen Wunsch erfüllen.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 12/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell