"Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!" - Kindgerechte Verdauungs-Abenteuer im medizini-Podcast "Taxi ins Mich"

Baierbrunn (ots)

Die siebte Folge von Taxi ins Mich nimmt Kinder mit auf eine spannende Reise in den menschlichen Darm. Spielerisch und kindgerecht erklärt der Hörspiel-Podcast, was im Körper bei der Verdauung vor sich geht und warum Pupsen ganz normal ist.

Nach den Feiertagen, wenn Gänsebraten, Plätzchen und Schokolade ihren Weg in den Bauch gefunden haben, läuft das menschliche Verdauungssystem oft auf Hochtouren. Doch wie funktioniert der Darm eigentlich? Was passiert, wenn wir zu viel essen? Und wieso entstehen dabei Gasblasen, die manchmal ziemlich lautstark entweichen? Diesen Fragen gehen die drei neugierigen Kinder Tessa, Yassin und Ella gemeinsam mit der Ärztin Toni und ihrem Nano-Taxi in der neuen Podcastfolge von Taxi ins Mich, dem Hörspielpodcast für Kinder vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören, auf den Grund.

In der neuen Episode spielt sich das Abenteuer im Körper von Tonis Tante Gudula ab, die nach einer Woche Rohkost plötzlich von Bauchschmerzen geplagt wird. Um die Ursache zu finden, schrumpfen sich Toni und die Kinder mit dem Wundertaxi auf Nanogröße und tauchen in Gudulas Verdauungssystem ein. Sie erkunden den Dickdarm und begegnen dabei den Bewohnern des Darms: den fleißigen Bakterien, die mit der Verarbeitung der Nahrung beschäftigt sind und gerade einem Geruchsproblem auf den Grund gehen. Besonders spannend wird es, als sie eine riesige Gasblase entdecken, die für Gudulas Beschwerden verantwortlich ist - und die dringend einen Ausweg braucht!

Spannende Wissensvermittlung mit viel Humor

In Taxi ins Mich treffen fundierte medizinische Fakten auf fantasievolle Hörspiel-Abenteuer. Mit witzigen Dialogen, lebendigen Geräuscheffekten und der bekannten Moderatorin Shary Reeves als Host gelingt es dem Podcast, Kindern komplexe Themen wie Verdauung und Ernährung auf spielerische Weise näherzubringen und stärkt damit die Gesundheitskompetenz der jungen Hörer:innen von klein auf. Passend dazu thematisiert die Dezember-Ausgabe des Kinder-Apothekenmagazins medizini kindgerechte Fragen zum Thema Verdauung.

Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei Ihrer Reise in den Darm so alles erleben, gibt es ab sofort zu hören unter www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Alle Folge von Taxi ins Mich

Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi

Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra

Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch

Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb

Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh

Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung

Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig

Folge 9 (01.02.25) Es zuckt

Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst

Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da

Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen macht

Taxi ins Mich auf einen Blick

Der Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.

