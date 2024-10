Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Dance, dance, dance...

Tanzen stärkt den Körper und macht gute Laune

Anmoderation: Eins, zwei, cha cha cha - so haben junge Leute früher das Tanzen in einer Tanzschule gelernt. Heute ist das wohl eher die Ausnahme, trotzdem - getanzt wird immer noch und Millionen Menschen verfolgen Shows wie "Let's dance" im Fernsehen. Petra Terdenge berichtet, warum wir uns so gerne zur Musik bewegen:

Sprecherin: Ob in der Disco, auf Parties, im Club oder ganz klassisch beim Tanztee: wir lieben es, uns zu Musik zu bewegen. Eine Liebe, die tief in uns verwurzelt ist, sagt Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 17 sec.

"Tanzen ist uns quasi in die Wiege gelegt. Das Gefühl für Bewegung zur Musik ist uns laut Wissenschaftlern angeboren. Deswegen ist es vermutlich auch so zeitlos und auch heute so beliebt: zwischen drei und vier Millionen Menschen in Deutschland tanzen Studien zufolge regelmäßig in ihrer Freizeit."

Sprecherin: Für unseren Körper ist das Tanzen ein perfektes Workout, denn es hat viele positive Effekte:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 20 sec.

"Tanzen trainiert den ganzen Organismus. Von den Fußspitzen bis hoch zum Kopf, es ist ein echter Alleskönner, es erfordert Ausdauer, Beweglichkeit, gibt Kraft, stärkt das Immunsystem und verbessert die Sauerstoffversorgung. Die Bewegung sorgt natürlich dafür, dass unser Herz leistungsfähiger wird und sich die Durchblutung verbessert. Es wirkt auch blutdrucksenkend."

Sprecherin: Und das Beste: Tanzen ist nicht nur gesund, es bringt auch richtig Spaß:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 21 sec.

"Tanzen - und das ist, glaube ich, das Wichtigste - macht einfach gute Laune und wirkt sich deswegen auch positiv auf die Stimmung aus und reduziert den Stress. Das gilt besonders für gesunde Menschen, Tanzen ist aber auch eine gute Therapie gegen manche Krankheiten. Zum Beispiel reduziert es Ängste und Depressionen und steigert das Wohlbefinden. Und es hilft, gegen Demenz vorzubeugen."

Abmoderation: Viele weitere Tipps zum Tanzen gibt es in der aktuellen Apotheken Umschau, unter anderem, wie wir den Tanzstil finden, der zu uns passt.

