Social-Media-Kinderarzt Dr. Vitor Gatinho in "ELTERN": "Meine Mission ist es, Eltern kompetenter zu machen."

Er hat als Kids.Doc mehr als 700.000 Follower auf Instagram, arbeitet als Kinderarzt, schreibt Bücher, macht TikTok-Videos, produziert einen Podcast und ist Vater von drei Kindern: Dr. Vitor Gatinho nennt es "Timing", dass er das alles schafft. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "ELTERN" verrät er: "Viele Eltern sind heute extrem verunsichert. Man kann sich mit einem Klick Millionen verschiedener Meinungen einholen. Problem ist aber, dass die heutige Elterngeneration, zu der ich auch gehöre, nicht gelernt hat, mit dieser Flut an Informationen umzugehen. Was ist denn eine gute Quelle? Wem kann ich vertrauen im Netz? Das überfordert ganz viele." Seine Mission ist klar: Eltern kompetenter machen.

Die Notaufnahmen seien überfüllt, manche kämen wegen jeder Kleinigkeit in die Praxis. Sind Eltern in der Lage, wieder selbst Verantwortung zu übernehmen, bringe das "Leichtigkeit in die Familien". Vielen fehle das Bauchgefühl - schon wegen der Masse an verfügbaren Informationen. "Wenn man Kopfschmerzen googelt, ist man quasi sofort tot. Gerade Neu-Eltern sind sehr empfänglich für so etwas."

Kindern, so der Arzt, werde heute ihr Empfinden und Bauchgefühl abtrainiert - mit Sprüchen wie "Zieh deine Jacke an, sonst wirst du krank!" "Der Satz müsste aber heißen: 'Wenn dir kalt ist, zieh dir bitte eine Jacke an.' Schon Zweijährige können gut einschätzen, ob sie frieren oder nicht. Wir neigen aber dazu, unseren Kindern ihre Eigenständigkeit komplett abzuerkennen. Von Anfang an sagen wir: 'Ich weiß, wann du Hunger hast, wann du schlafen sollst, wann ich dich hinlegen muss.'"

