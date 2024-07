Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

So vermeiden Sie emotionales Essen

Laut Umfragen geben bis zu 55 Prozent der Teilnehmenden an, in stressigen Situationen mehr zu essen

Essen dient - genau genommen - der Energiezufuhr unseres Körpers, doch lässt es sich nicht von unseren Gefühlen entkoppeln. Für viele Menschen vermittelt es ein Gefühl der Belohnung, besonders dann, wenn es ihnen nicht so gut geht. "Besonders schlechte Gefühle wie Traurigkeit oder Frust können das Verlangen nach Essen auslösen", erklärt Dr. Julia Reichenberger,die sich an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg mit dem Thema beschäftigt, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Belastende Situationen anders lösen lernen

In Umfragen gaben bis zu 55 Prozent der Teilnehmenden an, beispielsweise bei Stress mehr zu essen. Zum Problem wird das emotionale Essen vor allem dann, wenn es die einzige Strategie ist, um mit schlechten Gefühlen umzugehen. Oder wenn das Essverhalten gesundheitliche Folgen wie Übergewicht oder Typ-2-Diabetes hat. Die gute Nachricht: Die Essgewohnheiten sind angelernt, daher lassen sie sich auch wieder verlernen. Eine Hilfe kann es sein, bewusst und langsam zu essen - ohne etwa nebenbei Fernsehen zu schauen. Ebenso wichtig ist es, für belastende Situationen, zum Beispiel für einen Konflikt mit dem Chef, bessere Lösungen zu finden als zum Schokoriegel zu greifen.

Um Gewohnheiten zu ändern, braucht es Zeit und einen langen Atem.Wenn es nicht gleich klappt, sollten Betroffene nachsichtig mit sich selbst sein.

