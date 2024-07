Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Schlummern mit Smartphone und Musik

Die richtige Playlist kann uns in den Schlaf wiegen

Bild-Infos

Download

2 Audios

BmE_Musik-beim-Einschlafen_AU7A.mp3

MP3 - 3,9 MB - 01:42 Download Your browser does not support the audio element.

otp_Musik-beim-Einschlafen_AU7A.mp3

MP3 - 2,8 MB - 01:13 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Früher zählte man Schäfchen, heute hört Studien zufolge fast die Hälfte der Erwachsenen zum Einschlafen Musik, oft mit Smartphone und Kopfhörer. Sorgt das tatsächlich dafür, dass wir eine erholsame Nacht haben? Petra Terdenge weiß Näheres:

Sprecherin: Musik kann beim Einschlafen helfen. Mittlerweile gibt es dafür ausreichend wissenschaftliche Befunde, sagt Kai Klindt von der Apotheken Umschau:

O-Ton Kai Klindt 19 sec.

"Gut untersucht ist das für Menschen, die Schlafprobleme haben, Schlafstörungen haben. Da ist herausgekommen, dass sie mit Musik schneller einnicken und auch insgesamt länger schlafen. Allerdings haben diese Studien auch viele Fragen ungeklärt gelassen, zum Beispiel die Frage, wie lange man die Musik zum Einschlafen laufen lassen sollte."

Sprecherin: Eine schwedische Studie befasst sich mit der Frage, ob auch ein Hörbuch oder ein Podcast das Einschlafen erleichtert:

O-Ton Kai Klindt 25 sec.

"Da war es so, dass die Teilnehmer, die Musik hörten, eine gestiegene Schlafqualität angegeben haben am Ende der Studie, während die Teilnehmer, die das Hörbuch oder einen Podcast gehört haben, da gab es keine Veränderung in der Schlafqualität. Die Vermutung ist, dass die Musik uns helfen kann, in einen meditativen Zustand zu kommen in einem Maß, wie es wahrscheinlich ein Podcast oder ein Audiobook nicht kann."

Sprecherin: Was ist das perfekte Lied zum Einschlafen? Dieser Frage sind Forschende aus Dänemark nachgegangen. Sie haben die Einschlaf-Abspiellisten eines Online-Musik-Portals analysiert. Ein Ergebnis: typische Schlummermusik ist eher weich und langsam, ohne Gesang und häufig auf akustischen Instrumenten gespielt:

O-Ton Kai Klindt 24 sec.

"Allerdings, das war das Überraschende, gab es auch einige tanzbare und schnellere Stücke auf der Playlist, bis hin zu Rock, Pop und in einzelnen Fällen Heavy Metal. Der entscheidende Punkt scheint zu sein, dass der individuelle Musikgeschmack eine große Rolle spielt. Musik, die mir gefällt, mit der ich eine positive Beziehung habe und bei der ich mich entspannen kann, die wirkt auch zum Einschlafen offenbar am besten."

Abmoderation: Wem Musik nicht beim Einschlafen hilft, sollte es mit Lesen oder einer Tasse Kräutertee versuchen, schreibt die Apotheken Umschau. Und wer chronisch unter Schlafstörungen leidet, geht besser zu einer Ärztin oder einem Arzt.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell