Aua! Was tun, wenn´s den Kleinen weh tut?

Schmerzen bei kleinen Kindern sind oft schwer zu deuten. Indem sie ihre Kleinen genau beobachten, kommen Eltern ihnen besser auf die Spur

Schmerz gehört zum Leben dazu: Diese wichtige Erfahrung müssen alle Kinder machen. Auch, dass er vorbei geht - und gut ist. Denn der Körper weist schließlich darauf hin, dass etwas verletzt ist. Doch wie können Eltern mit den Schmerzen ihrer Sprösslinge jeweils umgehen? Dieser Frage geht das Apothekenmagazin "ELTERN" in der aktuellen Ausgabe nach.

Das Baby weint: jämmerlich oder protestierend?

Die Antwort lautet: die Kinder gut beobachten. Selbst Babys, die noch nicht reden können, geben manchmal Hinweise: Sie fassen sich zum Beispiel an ein schmerzendes Ohr oder nehmen intuitiv eine Schutzhaltung ein. Die Haltung, die Art des Weinens - jämmerlich oder protestierend - oder die Körperspannung können Hinweise geben. "Das Verhalten des Kindes zeigt meist, ob man als Elternteil handeln sollte - nämlich wenn ein Kleinkind seine Aktivitäten unterbricht und sich durch nichts mehr beruhigen lässt", sagt Rosemarie Ahnert, Oberärztin am Bayerischen Kinderschmerzzentrum in Augsburg. Bei größeren Kindern kann man gemeinsam den Schmerz auf einer Skala von 0 (tut gar nicht weh) bis 10 (Mega-Aua) festmachen.

Schmerzmittel bei Verletzungen ratsam

Bei unklaren Schmerzen können Eltern zunächst schauen,ob Zuwendung, Ruhe, eine Wärmflasche, Tee oder ein Hörspiel Linderung bringen. Bei Verletzungen oder einer schmerzhaften Erkrankung kann ein Schmerzmittel aber schon ratsam sein. Je nach Alter, Gewicht und Beschwerden des Kindes kommen verschiedene Wirkstoffe und Darreichungsformen infrage - etwa Säfte oder Zäpfchen. In der Apotheke können sich Eltern zu alldem beraten lassen.

