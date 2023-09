Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sportmythen im Faktencheck

Was ist dran an den Halbweisheiten?

2 Audios

otp-Sportmythen_DR9.mp3

MP3 - 2,5 MB - 01:05 Download Your browser does not support the audio element.

bme-Sportmythen_DR9.mp3

MP3 - 3,2 MB - 01:23 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Um den Sport ranken sich so viele Halbweisheiten, dass wir unbedingt den Faktencheck machen wollten. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:

Sprecher: Einer erzählt es einer anderen und schon sind die Sportmythen im Umlauf. Wir haben mit Dr. Annika Röcker vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gesprochen und sie gefragt, ob es zum Beispiel tatsächlich täglich 10.000 Schritte sein müssen:

O-Ton Annika Röcker: 19 Sekunden

"Das ist nicht wirklich bewiesen. Diese Zahl entstammt eigentlich der Werbung eines Schrittzähler-Herstellers und die ist für viele von uns gerade am Anfang auch total unrealistisch. Wichtig ist, dass man überhaupt aktiv wird und das regelmäßig. Es ist nämlich belegt, dass zum Beispiel schon 1000 Schritte mehr am Tag oder ein paar Minuten kräftige Bewegungen lebensverlängernd wirken."

Sprecher: Oft wird auch gesagt, dass Laufen schlecht für die Gelenke ist. Ist das richtig?

O-Ton Annika Röcker: 20 Sekunden

"Nein, eigentlich gilt eher das Gegenteil. Also wenn man gesund ist, wirkt sich Laufen sogar schützend und positiv auf die Gelenke aus. Nur wenn man bereits Probleme hat, also die Gelenke geschädigt sind, zum Beispiel durch Arthrose, dann muss man eben vorsichtiger sein. Aber auch dann ist Bewegung wichtig, man sollte jedoch eher gelenkschonende Sportarten wie Walken, Schwimmen oder Radfahren wählen."

Sprecher: Muss man denn unmittelbar nach dem Sport Eiweißhaltiges essen, weil man sonst keine Muskeln aufbaut?

O-Ton Annika Röcker: 20 Sekunden

"Nein, also so strikt sicherlich nicht. Wenn man Muskeln aufbauen will, ist es wichtig, dass man über den Tag verteilt, genügend Eiweiß aufnimmt, zum Beispiel über Milchprodukte oder Hülsenfrüchte. Denn die liefern auf natürliche Art und Weise viel Protein. Spezielle Proteinshakes oder -riegel braucht man aber nicht. Die sind meistens nur sehr teuer und es steckt auch viel Zucker drin."

Abmoderation: Sport macht gute Laune. Das stimmt. Denn wenn wir uns bewegen, schüttet das Gehirn Botenstoffe aus, die Schmerzen lindern und unser Wohlbefinden steigern, schreibt der "Diabetes Ratgeber".

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell