Selftracking - So können Apps beim Gesundheits-Management helfen

Anmoderation: Alles rund um die Gesundheit im Blick haben, alles selber messen und vermessen, das ist das sogenannte Selftracking. Dagmar Ponto hat nachgefragt, was es damit auf sich hat:

Sprecherin: Selftracking. Für Menschen mit chronischen Krankheiten wie Diabetes sind tägliche Daten natürlich wichtig. Aber auch gesunde Menschen wollen ihre Werte vergleichen. Marlen Schernbeck vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" erklärt uns, was genau Selftracking beinhaltet:

O-Ton Marlen Schernbeck: 21 Sekunden

"Selftracking bezeichnet das digitale Kontrollieren von Körperfunktionen, also zum Beispiel dem Blutdruck, dem Puls, der Atemfrequenz, dem Blutzuckerspiegel und vielen weiteren Informationen über unsere Gesundheit. Und diese Daten kann man dann mit Hilfe von Apps und Wearables, also Fitnessarmbändern erfassen, sammeln und jederzeit wieder abrufen."

Sprecherin: Wie können diese Apps uns bei unserem Gesundheits-Management unterstützen?

O-Ton Marlen Schernbeck: 23 Sekunden

"Mit Diabetes-Apps zum Beispiel kann man Insulindaten dokumentieren, Kohlenhydrateinheiten berechnen oder auch den Blutzuckerspiegel überprüfen. Wichtig ist aber generell, dass das Selftracking nicht in Stress ausartet. Also, man sollte jetzt nicht permanent aufs Gerät schauen oder alles Mögliche vermessen, was für die Gesundheit gar nicht so relevant ist. Wichtig ist auch, seinem Körpergefühl zu vertrauen."

Sprecherin: Von zehn Menschen mit Diabetes nutzen bereits sechseine Gesundheits-App. Aber sind diese auch sicher, gibt es bestimmte Qualitätssiegel?

O-Ton Marlen Schernbeck: 18 Sekunden

"Ja. Apps, die als Medizinprodukt zertifiziert sind, erhalten eine CE-Kennzeichnung, das heißt sie durchlaufen ein strenges Prüfverfahren, auch in Hinblick auf Sicherheit und Datenschutz. Und seit 2020 gibt es auch sogenannte DiGAs, das sind Apps auf Rezept, die ärztlich verschrieben werden können."

Abmoderation: Gehen Sie vorsichtig mit Ihren Gesundheitsdaten um und lassen Sie sich von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt oder der Krankenkasse beraten, empfiehlt der "Diabetes Ratgeber."

