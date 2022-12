Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Windelalarm unterm Weihnachtsbaum - die besten Tipps für ein friedliches und stressfreies Fest mit Baby

Anmoderation: Kinder machen die Feiertage erst so richtig lebendig. Sind sie allerdings zum ersten Mal dabei, kann Weihnachten auch ganz schnell in Stress ausarten. Muss nicht sein, meint Marco Chwalek:

Sprecher: Mit einem Baby gestaltet sich der Alltag für Eltern völlig ungewohnt und neu. Weihnachtstage können da schnell zum Stress- Höhepunkt des Jahres werden, erklärt uns Chefredakteurin Stefanie Becker, vom Apothekenmagazin "Baby und Familie". Aber sie hat Tipps, wie man den vermeiden kann:

O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden

"Ja, das fängt schon vor den Festtagen an, indem man nämlich die anfallenden Aufgaben gerecht verteilt und vorher klärt: Wer kümmert sich zum Beispiel ums Wickeln und Füttern oder eben um das Wohl der Gäste. Und auch sollte vorher festgelegt werden, wer für das Baby zuständig ist, wenn es müde wird, damit man gleich und ohne Diskussion darauf reagieren kann."

Sprecher: Die immer gleichen Abläufe an den Festtagen fühlen sich für viele Familienmitglieder, wie in Stein gemeißelt an:

O-Ton Stefanie Becker: 18 Sekunden

"Das erste Weihnachten mit Baby, das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, neue Rituale und Abläufe zu schaffen. Am besten überlegt man gemeinsam, was einem bisher gut gefallen hat und man darum übernehmen möchte und was man in Zukunft anders machen will, wie zum Beispiel nicht mehr an allen Feiertagen unterwegs zu sein."

Sprecher: Ein großes Thema ist sehr oft das Weihnachtsessen, aber auch hier kann man Traditionen hinter sich lassen:

O-Ton Stefanie Becker: 25 Sekunden

"Ja, da das Kochen von einem opulenten Festtagsmenü oft sehr stressig und zeitintensiv ist, sollte man sich für weniger Arbeit entscheiden und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel indem man klar vereinbart, jeder bringt etwas mit. Aber auch viele Restaurants bieten zum Beispiel Menüs to go an oder man bestellt einfach Pizza. Denn beim gemeinsamen Weihnachtsessen, da geht es ja doch vor allem darum, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen."

Abmoderation: Dann wünschen wir Ihnen viel Glück, dass der Spagat zwischen Tradition und Baby-Bedürfnissen bei Ihnen gut gelingt.

