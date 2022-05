Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Nicht perfekt? Ich mag mich trotzdem!

Lieben Sie sich selbst, gerade in Zeiten von Social Media

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Wenn wir uns in den sozialen Netzwerken bewegen, sehen wir attraktive Menschen. Perfekt gestylt und durchtrainiert ziehen sie ihre Fitness- und Ernährungspläne durch und haben Spaß dabei. Ein schönes Bild, aber es hat auch Schattenseiten. Dagmar Ponto berichtet:

Sprecherin: Auf vielen Social Media-Kanälen sehen wir schöne, gesunde und erfolgreiche Menschen. Diese Art von Selbstdarstellung kann in dem einen oder der anderen Selbstzweifel wecken, sagt Jessica Roth von der Apotheken Umschau:

O-Ton Jessica Roth 22 sec.

"Manche Menschen könnten sich durch die Bilder unter Druck gesetzt fühlen, wollen dann vielleicht so aussehen wie der oder diejenige auf dem Foto. Das sind nicht nur Erwachsene, die sich davon beeinflussen lassen, sondern auch Jugendliche. Es hilft wenn man sich bewusst macht, dass keiner perfekt ist, auch nicht die Leute auf den Bildern und zu erkennen, dass wir alle unsere Schwächen haben."

Sprecherin: Selbstoptimierung liegt im Trend. Wir arbeiten am perfekten Body, essen gesunde Lebensmittel und sind erfolgreich im Job. Doch niemand ist vollkommen, weder andere noch wir. Das sollten wir uns bewusst machen:

O-Ton Jessica Roth 15 sec.

"Wir kritisieren uns oft selbst sehr hart. Härter als man es mit einem Freund oder einer Freundin machen würde. Da sind wir dann oft mitfühlender und sehen den Freund oder die Freundin auch nicht gleich als Versager."

Sprecherin: Wer eine gesunde Selbstliebe entwickelt, stärkt die seelische Gesundheit und kommt besser mit Schicksalsschlägen zurecht. Selbstliebe können wir üben. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, mit uns selbst so umzugehen, wie wir es mit einem guten Freund tun würden. Oder wir achten darauf, im Alltag achtsam zu sein:

O-Ton Jessica Roth 19 sec.

"Dass man sich zum Beispiel fest eine Zeit einplant, wo man etwas für sich selbst tut, was einem gut tut. Zum Beispiel ein paar Minuten in der Sonne sitzen oder ein paar Seiten in einem Buch lesen. Man kann sich auch positive Ereignisse bewusst machen, indem man sie zum Beispiel jeden Tag aufschreibt."

Abmoderation: Es gibt noch viele weitere Tipps und Übungen, mit denen wir eine gesunde Selbstliebe entwickeln können. In der aktuellen Apotheken Umschau finden Sie außerdem einen Selbsttest der zeigt, wie gut wir uns unsere Schwächen schon verzeihen können.

