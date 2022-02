Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Paarbeziehung: Glücklich zu zweit durchs Leben gehen

Ein glückliches Miteinander kann man trainieren

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Glücklich zu zweit durchs Leben gehen. Hier ein liebevoller Blick, dort ein kleiner Gefallen. Wie wunderbar! Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich beide für ihre Liebe jeden Tag wieder neu entscheiden müssen. Marco Chwalek hat sich für uns nach dem kleinen 1X1 der Liebe umgeschaut:

Sprecher: Vorweg, bei schwerwiegenden Partnerschaftsproblemen braucht man professionelle Hilfe. Wir aber meinen das tägliche Allerlei, wo viele Paare nur noch das wahrnehmen, was gefühlt immer schon genervt hat. Chefredakteurin Claudia Röttger, vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber", erklärt uns, warum es vielen Paaren schwer fällt, auch das Positive zu sehen:

O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden

"Das liegt an unserer negativen Erwartungshaltung und das ist in gewisser Hinsicht ein Teufelskreis. Denn wer glaubt, dass der andere sich überhaupt keine Mühe gibt und nichts Gutes will, der achtet auch nur auf die negativen Signale und verhält sich auch dementsprechend. Den Teufelskreis kann man aber durchbrechen und positive Gedanken zulassen und sich so die Nörgelei abgewöhnen."

Sprecher: Nun könnte man auch einfach kurz innehalten und über etwas Erlebtes nachdenken. Warum ist es wichtig, positive Erlebnisse aufzuschreiben?

O-Ton Claudia Röttger: 24 Sekunden

"Diese positive Erwartungshaltung, die lässt sich trainieren und dabei unterstützen einen tatsächlich Tagebucheintragungen. Denn jeden Tag sollte man sich ganz bewusst auf die schönen Momente konzentrieren, auf diese achten, sich Zeit nehmen diese aufzuschreiben und so erlebt man sie beim Schreiben innerlich noch einmal. Und übrigens, nur was man regelmäßig tut, das verankert sich auch tatsächlich im Gehirn."

Sprecher: Was sollte man denn aufschreiben, meistens passiert ja nichts Gravierendes?

O-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden

"Denken Sie mal über die letzten 24 Stunden nach und denken Sie daran, was Sie Schönes Gemeinsames erlebt haben. Das ist Ihr Liebesmoment und den schreiben Sie auf. Das kann was ganz Kleines sein: Eine zärtliche Geste, ein liebevoller Blick oder eine Anerkennung, wie:" Schön, dass du nicht sauer warst, obwohl ich spät nach Hause gekommen bin."

Abmoderation: Es lohnt sich also, jeden Tag aufs Neue das Liebenswerte bei dem Partner zu sehen, die kleinen Eigenheiten zu akzeptieren und so wieder Glücksmomente zu erleben, rät der "Senioren Ratgeber."

