Tischmanieren schon für die Kleinen

Wie Groß und Klein beim Weihnachtsessen zu einem guten Miteinander kommen

Anmoderation: Gerade an den Weihnachtstagen sitzen die Familien gerne gemütlich am schön gedeckten Tisch und essen all die Köstlichkeiten. Kaum hat man aber mit der leckeren Suppe begonnen, quengeln schon die Kinder, dass sie aufstehen wollen oder kleckern, was das Zeug hält. Das geht auch anders, weiß Marco Chwalek:

Sprecher: Gute Tischmanieren können schon die Kleinsten lernen, berichtet das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Aber wie bringt man die den Kindern bei, ohne dass es Stress gibt oder die Kinder quasi gedrillt werden. Chefredakteurin Stefanie Becker hat gute Tipps für uns:

O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden

"Kinder ahmen ihre Eltern ja nach und darum sollte die Familie so oft wie möglich gemeinsam essen. Die Erwachsenen, die sollten sich dann so verhalten, wie sie es gerne bei ihren Kindern hätten. Das gilt sowohl für die Ernährung, also wie zum Beispiel jeden Tag selber auch Gemüse und Obst essen, als auch eben für die Tischmanieren. Also, dass man zum Beispiel während des Essens ohne Handy auskommt."

Sprecher: Aber wenn es nun bei Tisch nicht so klappt, wie erhofft und auch noch gekleckert wird?

O-Ton Stefanie Becker: 18 Sekunden

"Oberstes Gebot: Gelassen bleiben. Die Kleckereien, die können passieren. Wichtig ist aber, dass schon die Kleinen viel selbst machen dürfen. Und ähnlich ist es bei der Menge, die gegessen wird. Die Eltern bestimmen, was für Gerichte auf den Tisch kommen, die Kleinen, die bestimmen aber, was und wie viel sie davon essen."

Sprecher: Die Erwachsenen essen in der Regel langsamer. Wie wichtig ist es, dass Kinder am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind?

O-Ton Stefanie Becker: 15 Sekunden

"Da sollte man realistisch bleiben, sonst arten Mahlzeiten schnell in Stress aus. Also, nach gut 10 Minuten sind Kinder meistens schon fertig, dann sollten sie auch aufstehen und spielen dürfen. Allerdings wird die Mahlzeit nicht ständig unterbrochen, sondern man steht erst auf, wenn man satt ist."

Abmoderation: Mit diesen Tipps von "Baby und Familie" kommen Groß und Klein beim Weihnachtsessen zu einem guten Miteinander.

