Wege zur Ausdauer

So kommen wir beim Radeln, Walken und Schwimmen nicht aus der Puste

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Wer nach der langen Pandemie-Zeit Lust auf Bewegung hat, sollte jetzt durchstarten. Denn Bewegung ist der Schüssel zur Gesundheit. Besonders empfehlenswert sind Ausdauersportarten wie Walking, Radeln oder Schwimmen. Wie wir am besten in Bewegung kommen, dazu Petra Terdenge:

Sprecherin: Der eine oder die andere ist vielleicht etwas eingerostet. Das sollte aber niemanden hindern, einen Bewegungs-Neustart zu machen. Am besten beginnen wir mit kleinen Schritten, sagt Tim Farin von der Apotheken Umschau:

O-Ton Tim Farin 20 sec.

"Das Wichtigste ist, dass wir langsam anfangen und uns nicht direkt überfordern. Die Grundregel lautet: langsam wieder einsteigen und auch sich aufwärmen. Das ist ganz wichtig, fünf bis zehn Minuten, um überhaupt wieder reinzukommen. Aber dann vor allem nicht große Ziele anpeilen, sondern mehrmals in der Woche die Bewegung wieder ausführen. Das ist dann eine gute halbe Stunde, die wir anpeilen."

Sprecherin: Wichtig ist die richtige Trainings-Intensität. Um die herauszufinden, sollten wir uns selbst beobachten:

O-Ton Tim Farin 22 sec.

"Ich sollte vor allem ehrlich zu mir selber sein und gucken, was passiert in meinem Körper, wie fühle ich mich gerade? Das heißt, ich bin nicht abgeneigt, mich anzustrengen, das darf schon so sein. Ich darf mich etwas oder auch ziemlich stark anstrengen, aber jetzt nicht total aus der Puste kommen, also nicht bis zur Erschöpfung trainieren, das ist nicht das Ziel - vor allem nicht, Schmerzen zu haben beim Training, das kann es nicht sein."

Sprecherin: Auch die Technik kann uns helfen, in Bewegung zu kommen und zu bleiben:

O-Ton Tim Farin 20 sec.

"Technik wie zum Beispiel Smartphones, aber vor allem auch die klassischen Herzfrequenzmesser, die spielen eine große Rolle, weil sie uns Daten rückmelden. Wenn wir sowieso schon motiviert sind und uns entschlossen haben, Sport zu machen, dann ist das eine Verstärkung. Das kann durchaus eine Rolle spielen beim Dranbleiben."

Abmoderation: Wer jetzt Lust auf Bewegung bekommen hat, könnte zum Beispiel mit Walking beginnen. Beim Einstieg hilft die kostenlose Apotheken Umschau Walking Test App, die es im App Store und bei Google Play gibt. Mit ihr können wir einschätzen, wie leistungsfähig wir zur Zeit sind und was wir beim Training beachten sollten.

