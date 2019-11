vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Gas- und Stromkunden als Marktbeobachter gesucht

Der Marktwächter Energie bittet Kunden des Gas- und Stromlieferanten Eprimo GmbH um Mithilfe

Den Marktwächter Energie erreichen immer wieder Beschwerden von Verbrauchern über die Eprimo GmbH. Inhalt: Guthaben und Boni würden nur mit Verzögerung ausgezahlt, der Kundendienst sei schlecht erreichbar. Der Marktwächter Energie nimmt diesen Strom- und Gaslieferanten nun genauer unter die Lupe und startet einen Verbraucheraufruf.

Gas- und Stromkunden der Eprimo GmbH, die unter anderem ihr Guthaben nicht zum vereinbarten Zeitpunkt ausgezahlt bekommen haben oder von denen unberechtigt hohe Vorauszahlungen verlangt werden, können jetzt zur Marktbeobachtung beitragen. Der Marktwächter Energie des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) ruft betroffene Verbraucher auf, sich online an einer Befragung über ihre Erfahrungen mit der Eprimo GmbH zu beteiligen. Der Verbraucheraufruf wendet sich an Kunden, die derzeit oder in den letzten zwei Jahren von der Eprimo GmbH mit Strom oder Gas beliefert wurden.

