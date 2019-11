Messe Essen GmbH

Rundes Jubiläum: 50. Mode Heim Handwerk vom 9. bis 17. November

Besucher können sich auf neue Plusmesse für Tierzubehör und Styling Lounge freuen

Essen (ots)

Die 50. Mode Heim Handwerk lädt zum Einkaufserlebnis in die Messe Essen ein. Vom 9. bis 17. November können Besucher auf NRWs größter Verbrauchermesse nach Herzenslust bei über 700 Ausstellern shoppen, testen und ausprobieren. Besondere Highlights zum Jubiläum in diesem Jahr sind die neue Plusmesse "tierlieb.nrw", eine Styling & Beauty Lounge sowie eine Theaterbühne und eine Live-Cooking-Bühne auf der Veranstaltung "NRW - Das Beste aus der Region".

Drei Erlebniswelten und fünf Plusmessen laden Besucher an neun Tagen ein, dem Alltag zu entfliehen. Wer nach einer optischen Veränderung sucht, ist in dem Bereich "Mode, Beauty & Kostbares" in Halle 1 genau richtig. In der neuen Styling & Beauty Lounge bietet ein professionelles Team aus Stylisten, Friseuren und Visagisten den MHH-Besuchern ein kostenloses Umstyling sowie eine Typberatung an. Eine andere Haarfarbe, ein neuer Schnitt oder ein besonderes Make-up - die Profis lassen keine Wünsche offen. Moderiert wird das Ganze von Schauspieler und Model Lukas Sauer (bekannt aus "Mama Mia - Wer heiratet meinen Sohn?" und "Unter uns"). Neben der Showbühne finden Mode- und Wellnessinteressierte in der Erlebniswelt ein großes Angebot aus Kleidung, Schuhen, Lederwaren und Accessoires. Außerdem erwarten die Besucher auf dem Kunsthandwerkermarkt individuelle Schmuckideen, selbstgemachte Körnerkissen und Pullover, kreative Malerei sowie liebevolle Dekorationen für Tische und Wände. In Halle 1A präsentiert sich das Dessous- und Lingerie-Bekleidungsunternehmen Hunkemöller. Hier lohnt es sich, schnell zu sein, denn der beliebte Lagerverkauf hält vom 12. bis 16. November verlockende Angebote bereit.

Die "Christmastown" stimmt auf Weihnachten ein

In der Erlebniswelt "Heim, Freizeit und Lifestyle" in der Halle 2 und in der Galeria dreht sich alles um das Wohlbefinden: Dazu gehören Wohnlandschaften, Heimtextilien, Lampen und vieles mehr. In Halle 6 locken eine traumhaft dekorierte Weihnachtswelt und ein tolles Mitmach-Programm. Interessierte können eigene Ideen beim Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien einbringen oder in der Drechsel-Werkstatt werkeln. Für weitere Feststimmung sorgt das Sago-Theater aus Essen-Rüttenscheid mit seinem weihnachtlichen Bühnenprogramm. Die Schauspieler präsentieren dabei eine winterliche Geschichte über Freundschaft ohne Grenzen. Außerdem wird Puppenspieler Michael Walta die Theaterbühne besuchen. Begleitet wird der Künstler von seinem Alter Ego, der "Wilden Hilde". Zum 50. Jubiläum der Mode Heim Handwerk macht auch das märchenhafte und historische Kettenkarussell der Familie Fredebeul halt in den Hallen der Messe Essen. Dabei haben Kinder die Möglichkeit, auf wunderschön geschnitzten Karusselltieren kostenlos zu fahren.

Alles für den Mann

Hand- und Heimwerker kommen in Halle 6 auf ihre Kosten: Unter dem Motto "Handwerk, Technik & Gestaltung" präsentieren die Aussteller dort unter anderem Werkzeug und Bauteile. In der Halle 7 weckt die neue Themenwelt Garten schon im November Frühlingsgefühle. Dekoration, Gartenmöbel, Pflanzen und vieles mehr - dort findet sich alles, was die heimische Außenfläche schöner macht. Zudem wird das Trendthema Wintergrillen aufgegriffen.

Sportlich in Essen mit dem ESPO

Der Essener Sportbund (ESPO) und seine Partner präsentieren sich in Halle 7 unter dem bewährten Motto "SPORTlich in Essen". Neben Infoständen und einer Tombola werden täglich abwechslungsreiche Shows auf der Aktionsfläche geboten. Besucher haben darüber hinaus die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und zahlreiche Sportarten auszuprobieren - von A wie Akrobatik bis Z wie Zumba.

Neue Plusmesse feiert Premiere

Vom 9. bis 10. November werden Tierfreunde auf der neuen Plusmesse "tierlieb.nrw" in Halle 8 fündig. Neben dem passenden Equipment für Heimtiere wie Futtermittel und Leckerlis, Transportboxen, Leinen und Spielzeug erwartet die Besucher auf der 2.500 Quadratmeter großen Fläche ein Mix aus Live-Aktionen, informativen Vorführungen und Vorträgen. Zudem wird das Tierheim Düsseldorf einige seiner noch herrenlosen Vierbeiner mitbringen und vorstellen. Interessierte können sich anschließend vor Ort über eine Vermittlung informieren. Das Mitbringen von Hunden ist an den beiden Messetagen auf dem gesamten Gelände gestattet.

Basteln mit den Profis auf der "kreativ.essen"

Bastelbegeisterte und Kreative sind auf der Plusmesse "kreativ.essen", die vom 9. bis 10. November in Halle 8 stattfindet, genau richtig. Von Bastel-, Mal- und Zeichenbedarf über Textilbedarf, Handarbeit und kreatives Gestalten bis zu Schmuck, Accessoires, Zubehör, Material und Werkzeug - auf der Kreativmesse ist für jedermann etwas dabei.

Plusmesse "Gesund & Aktiv - Fokus Lebensqualität"

Ein gesundes und aktives Leben steht im Mittelpunkt der "Gesund & Aktiv - Fokus Lebensqualität". Vom 9. bis 12 November bekommen Messegäste in der Halle 2 nicht nur gesundheitsfördernde Produkte und Dienstleistungen angeboten, sondern erfahren auch Wissenswertes in begleitenden Vorträgen. Besucher können unter anderem einen Hörtest machen, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel messen lassen oder erfahren, worauf man bei der Wahl eines Pflegedienstes achten sollte.

Genussmesse "NRW - Das Beste aus der Region" mit neuer Showküche

Beim Essen geht es längst nicht mehr nur darum, dass es schmeckt. Für immer mehr Verbraucher ist es wichtig, dass ihre Nahrungsmittel auch gesund, regional sowie nachhaltig hergestellt sind. Passend dazu organisiert die Messe Essen gemeinsam mit dem Verein Ernährung-NRW die Veranstaltung "NRW - Das Beste aus der Region", die vom 14. bis 17. November stattfindet. Hofläden, Direktvermarkter und Schutzgemeinschaften stellen ihr schmackhaftes und vielfältiges Angebot in Halle 8 vor. Besonderes Schmankerl für die Besucher in diesem Jahr: die neue Showküche, in der Koch und Moderator Roland Buß zum Probieren einlädt und seine eigenen Kitchen Stories mit dem Publikum teilt.

Essener Haus-&-Grund-Kongress 2019

Parallel zur Mode Heim Handwerk lädt der Eigentümerverband Haus & Grund gemeinsam mit der Sparkasse Essen und den Stadtwerken Essen am 15. November von 15 bis 17 Uhr Mitglieder und alle interessierten Besucher in das Congress Center Ost zum zwölften Essener Haus-&-Grund-Kongress ein.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Mode Heim Handwerk ist vom 9. bis 14. November von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am langen Freitag, 15. November, öffnen die Hallen um 10 Uhr und schließen erst um 20 Uhr. Aufgrund des Volkstrauertages öffnen die Mode Heim Handwerk und "NRW - Das Beste aus der Region" am 17. November erst um 13 Uhr und schließen um 18 Uhr. Das Ticket bekommen Besucher an diesem Tag für 6,50 Euro.

Eine reguläre Tageskarte für die Mode Heim Handwerk kostet 8,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro), Kinder und Jugendliche von sechs bis 13 Jahren zahlen drei Euro. Unter sechs ist der Eintritt frei. Die Familie spart mit dem Eltern-Kind-Ticket für 17 Euro. Für alle, die erst später Zeit haben, lohnt sich das Nachmittagsticket - es gilt täglich ab 15 Uhr und kostet 4,50 Euro. Eine Eintrittskarte der Mode Heim Handwerk berechtigt auch zum Besuch der jeweils stattfindenden Parallelmesse.

