Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"World´s smartest Health Coach": Die Isartal Ventures investiert in die ONVY HealthTech Group GmbH und ihre App "ONVY - AI Health Coach"

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Gesundheitsmedienhaus sieht große Chancen für die AI-unterstützte, personalisierte Gesundheits-App, um das physische und mentale Gesundheitsmanagement der Menschen zu verbessern.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe beteiligt sich über ihr Tochterunternehmen Isartal Ventures an der ONVY HealthTech Group GmbH. Deren bekanntestes Produkt, die "ONVY - AI Health Coach"-App, optimiert - unterstützt durch AI - das physische und mentale Gesundheitsmanagement. Als "World´s smartest Health Coach" beworben, nutzt die ONVY-Plattform Daten aus verschiedenen Bereichen, wie Gesundheit, Umweltfaktoren, Sport, Ernährung und Schlaf, und führt diese Daten zu einem Gesamtbild zusammen. Auf dieser Basis coached die Gesundheits-App ihre Nutzer:innen mittels Künstlicher Intelligenz in Hinsicht auf eine proaktive und ganzheitlich gesunde Lebensweise.

Im Frühjahr sorgte die App für breites Presse-Echo, als sich der Fußballspieler Timo Baumgartl vom 1. FC Union Berlin daran beteiligte. Nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung möchte er damit den Fans das Thema Vorsorge ans Herz legen: "Die App soll Menschen ein Tool an die Hand geben, dass die Prävention in ihrem Leben etabliert", sagte der Verteidiger gegenüber BILD.

Wellbeing für Body & Mind mit neuartigem Gesundheits-Coach

"Wir erleben gerade einen Megatrend hin zu einem gesundheitsbewussten Leben in körperlicher und mentaler Hinsicht. Uns hat die Kombination aus Generative und Conversational AI überzeugt, denn damit positioniert sich ONVY gegenüber den Wettbewerbern aus den Bereichen Hardware sowie App als Technologieführer", erläutert Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe. "Mit unserer Investition in ONVY wollen wir dieses AI-Know-how als komplementären Baustein auch für unser breites Portfolio nutzen, deshalb freue ich mich auf diese sicher sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Als Gesundheitsmedienhaus ist es unser Ziel, den Menschen die bestmöglichen Informationen und Tools für ihre Gesundheit anzubieten, immer auf dem neuesten Entwicklungsstand."

"Mit ONVY ebnen wir den Weg in eine neue Ära der vollständig personalisierten und prädiktiven Gesundheitstechnologie - im Kern befähigen wir sowohl Individuen als auch Unternehmen mit einem disruptiven und proaktiven Ansatz der individualisierten Gesundheitsversorgung", erläutert Adrian Kochsiek, Founder & CEO. "Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Wegstrecke mit unserem neuen Investor - es liegen spannende gemeinsame Zeiten vor uns."

Einen Talk von Andreas Arntzen und Adrian Kochsiek, aufgezeichnet anlässlich des "Portfolio Days" der Wort & Bild Verlagsgruppe am 21. Juni 2023 in München, finden Sie auf LinkedIn.

Über die ONVY HealthTech Group GmbH

ONVY bietet den neuartigen personalisierten "ONVY - AI-Health Coach" als App an, der nicht nur die Daten von über 320 unterschiedlichen Trackern und Devices aggregiert, interpretiert und personalisierte Empfehlungen abgibt, sondern perspektivisch auch zusätzliche Faktoren wie Umwelteinflüsse, Ernährungsdaten, sonstige technisch erfassbare Verhaltensdaten sowie Laborwerte integriert. Durch intelligentes Lernen von relevanten Korrelationen und Mustern entstehen hier bereits frühphasig demografische Erkenntnisse von unschätzbarem Wert.

Mit Hilfe von Generative AI und Conversational AI werden personalisierte Empfehlungen bzgl. des physischen und mentalen Gesundheitsmanagements in Dialogform gegeben. Damit unterscheidet sich die Lösung von ONVY von den Lösungen anderer Tracker-/Device-Anbieter, die lediglich die eigenen Daten berücksichtigen und in der Regel sehr allgemein gehalten bzw. wenig personalisierte Empfehlungen fokussiert auf die Physis geben. Zielgruppe für die Nutzung sind die wachsende Zahl gesundheitsbewusster, digitalaffiner Menschen, die bereits entsprechende Tracker/Devices besitzen bzw. nutzen und an einer proaktiven Lebensweise in den Bereichen körperliche und mentale Gesundheit und/oder Leistungsfähigkeit interessiert sind.

www.onvy.health/

https://apps.apple.com/de/app/onvy-mindful-companion/id1580933137?l=en

Unter seinen zwei B2B-Sparten "AI Health Coach as-a-Service" und "Prevention-as-a-Service" bietet die ONVY HealthTech Group darüber hinaus Unternehmen im Digital Health & Wellness-, sowie Corporate Health- und Insurance-Sektor eine neue Ära der personalisierten Gesundheitsprävention für ihre Nutzer:innen, Mitarbeitenden und Versicherten.

https://www.onvy.health/business

Über die Wort & Bild Verlagsgrupppe

Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures ( www.isartal-ventures.de) und die Isartal Health Media ( https://isartalhealth.media/) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell