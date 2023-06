Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Verstoß gegen die Pressefreiheit: LG Bonn erklärt Nationales Gesundheitsportal des Bundesministeriums für Gesundheit für unzulässig

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Im Verfahren des Wort & Bild Verlags gegen die Bundesrepublik Deutschland stellt das Landgericht Bonn einen Verstoß des Nationalen Gesundheitsportals (gesund.bund.de) gegen das Gebot der Staatsferne der Presse fest und untersagt die Weiterführung des beanstandeten staatlichen Gesundheitsportals.

Das Landgericht Bonn hat heute der Klage des Wort & Bild Verlags gegen den Betrieb des Nationalen Gesundheitsportals (NGP) gesund.bund.de stattgegeben und eine Verletzung der Pressefreiheit aufgrund eines Verstoßes gegen das Gebot der Staatsferne der Presse festgestellt.

Mit dem Betrieb des Gesundheitsportals gesund.bund.de überschreitet das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) aus Sicht des Gerichts den Umfang zulässiger staatlicher Öffentlichkeitsarbeit. Seit September 2020 betreibt das BMG mit einer eigens eingerichteten Redaktion das Gesundheitsportal gesund.bund.de, das zahlreiche pressemäßig aufbereitete Artikel in den Rubriken "Krankheiten" und "gesund leben" sowie "Pflege" und "Gesundheit Digital" enthält. Das Nationale Gesundheitsportal tritt damit in unzulässiger Weise in direkte Konkurrenz zu vergleichbaren Angeboten der Presse wie apotheken-umschau.de des Wort & Bild Verlags.

Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags: "Die Entscheidung des Landgerichts Bonn ist ein großer Erfolg für das gesamte Verlagswesen und die Pressefreiheit. Die freie Presse darf als Grundpfeiler für die freie Meinungsbildung nicht von staatlichen Konkurrenzangeboten beeinträchtigt werden. Staatliche Presseangebote wie gesund.bund.de bergen die Gefahr einer Vermischung von objektiv-neutralen Inhalten mit politisch motivierter Berichterstattung und stören so den Meinungsbildungsprozess."

Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags und Chefredakteur der Apotheken Umschau: "apotheken-umschau.de und andere Angebote bieten wissenschaftlich fundierte, an der evidenzbasierten Medizin orientierte Gesundheitsinformation. Kolleg:innen in anderen Häusern und wir arbeiten entsprechend der journalistischen Standards nach bestem Wissen. Die eigentliche Herausforderung ist, seriöse von unseriösen Inhalten unterscheidbar zu machen. Das gelingt nicht, wenn die Politik meint, die Arbeit der Presse selbst machen zu können. Denn das führt bei den Bürger:innen dazu, dass nicht mehr klar ist, wer in der Gesellschaft welche Rolle spielt."

"Dass ein Bundesministerium ein eigenes Fachmedium mit vollwertiger redaktioneller Berichterstattung über Gesundheitsfragen betreibt, ist ein fataler Tabubruch. Das Nationale Gesundheitsportal ist in dieser Gestalt mit der Staatsfreiheit der Medien nicht vereinbar und stellt einen verwerflichen Eingriff in den freien Pressemarkt dar. Daher begrüßen wir das heutige Urteil des Landgerichts Bonn ausdrücklich, das eine grundlegende Entscheidung für den Erhalt einer freien und unabhängigen Presse im digitalen Zeitalter bedeutet", betont Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik im Medienverband der freien Presse (MVFP), Chairman Legal Affairs EMMA - European Magazine Media Association.

Zum Hintergrund der Klage des Wort & Bild Verlags:

Seit September 2020 betreibt das BMG mit einer eigens eingerichteten Redaktion das Gesundheitsportal gesund.bund.de, das zahlreiche pressemäßig aufbereitete Artikel in den Rubriken "Krankheiten" und "gesund leben" sowie "Pflege" und "Gesundheit Digital" enthält. Das Nationale Gesundheitsportal steht damit in direkter Konkurrenz zu vergleichbaren Angeboten der privatwirtschaftlichen Presse wie apotheken-umschau.de des Wort & Bild Verlags.

Bereits im Februar 2021 hatte der Wort & Bild Verlag daher beim Landgericht Bonn Klage gegen die Bundesrepublik, vertreten durch das Bundesministerium für Gesundheit, eingereicht.

Der Wort & Bild Verlag forderte die Untersagung des staatlichen Gesundheitsportals gesund.bund.de, da es aufgrund der journalistisch-redaktionellen und pressemäßigen Berichterstattung zu allgemeinen medizinischen Themen ohne konkreten Anlass (bspw. aufgrund einer Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung) gegen das Gebot der Staatsfreiheit der Presse verstößt und damit die Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG verletzt. Aus dem Aufgabenbereich des Bundesgesundheitsministeriums und auch aus der eigens eingeführten Regelung in § 395 SGB V folgt kein Recht mit einem Presseangebot in den Wettbewerb zu treten, zumal es zahlreiche wissenschaftlich fundierte und evidenzbasierte Gesundheitsinformationen aus der privatwirtschaftlichen Gesundheitspresse und anderen politisch unabhängigen Institutionen gibt.

Unterstützung erhielt der Wort & Bild Verlag dabei vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) - an dessen Stelle im April 2022 der MVFP getreten ist - sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV). Sie hatten in einer gemeinsamen Stellungnahme im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bereits im Januar 2021 auf die Verfassungswidrigkeit der Regelungen zum Nationalen Gesundheitsportal im SGB V hingewiesen, die dennoch unverändert eingeführt wurden.

Info zu apotheken-umschau.de

Das benutzerfreundlich und laienverständlich gestaltete Portal apotheken-umschau.de gehört mit monatlich über sieben Millionen Unique User:innen ab 16 Jahren zu den größten deutschen Gesundheitsportalen. Es bietet ein breites Spektrum an unabhängigen Informationen: Artikel aus Wissenschaft und Forschung, Rat und Hilfe zu vielen Erkrankungen, Therapien und gesunder Lebensführung sowie Pflegethemen und der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Eine umfangreiche Medikamentendatenbank liefert verständliche Informationen zu zahlreichen Arzneimitteln und informiert zu möglichen Wechselwirkungen. Viele Aspekte des täglichen Lebens tragen zu Gesundheit und Wohlbefinden eines Menschen bei. Deshalb deckt apotheken-umschau.de neben den Kernthemen Medizin, Wissenschaft und Forschung auch die Bereiche Ernährung, Fitness, Psyche und Wohlfühlen ab. Videos, Podcasts und interaktive Tests ergänzen das Angebot. Über 200 Ratgeberartikel in Einfacher Sprache stellen sicher, dass alle Bürger:innen sich möglichst barrierearm über medizinische Themen informieren können.

apotheken-Umschau.de ist bekannt für seine genaue, seriöse, wissenschaftlich fundierte Recherche. Das Redaktionsteam besteht aus erfahrenen Gesundheitsjournalist:innen, viele davon sind selbst Ärzt:innen oder Apotheker:innen. Das Portal wurde mehrfach ausgezeichnet, mit dem Comenius-Edu-Media-Award für sein Angebot in leichter und einfacher Sprache (2020) und beim European Publishing Congress als "European Digital Publishing Platform of the Year" (2019).

Der Medienverband der freien Presse (MVFP) vertritt die publizistischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Interessen von rund 350 Mitgliedsverlagen und rund 7.000 Zeitschriften- und Medienangeboten in der gesamten Branche. Die Gemeinschaft der Zeitschriftenverlage im Medienverband der freien Presse vereint große, mittlere und kleine Medienhäuser der Publikums-, Fach- und konfessionellen Medien. Der MVFP setzt sich für den Fortbestand der freien Presse, die Freiheit und Vielfalt der Meinungen und die Zukunft des marktwirtschaftlich finanzierten Journalismus als Garant für die freiheitlich demokratische Grundordnung ein. Seine Mitglieder unterstützt der Verband mit Service-, Beratungs- und Bildungsangeboten in den drängenden Fragen der Veränderung der Märkte und der Digitalisierung. Gegenüber der Politik setzt sich der Medienverband der freien Presse für ordnungspolitische Rahmenbedingungen, für faire und transparente Wettbewerbsbedingungen ein.

Als Herausgeber der auflagenstärksten Gesundheitsmagazine in Deutschland ist es täglicher Anspruch des Wort & Bild Verlags, seine über 25 Millionen Leser:innen und User:innen mit evidenzbasierten Gesundheitsinformationen zu versorgen. Die Marken Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, und HausArzt-PatientenMagazin stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Leser:innen in Print- und Digitalformaten. Aktuelle Podcasts ( http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell