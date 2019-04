Rewe Group

REWE Group stellt vollständig auf zertifizierte Holzkohle um

REWE und PENNY Märkte bieten FSC- und PEFC-Zertifizierungen im Sortiment

Köln

REWE und PENNY stellen ihr gesamtes Holzkohle-Sortiment auf FSC- oder PEFC-zertifizierte Produkte um, bei deren Produktion Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und kontrollierten Quellen verwendet wird. Bis Ende 2019 möchte die REWE Group ausschließlich zertifizierte Holzkohle in ihren bundesweit rund 5.500 REWE und PENNY Märkten anbieten. Restbestände werden bereits seit letztem Jahr sukzessive abverkauft.

Jedes Jahr werden rund 220 Tausend Tonnen Holzkohle nach Deutschland importiert. Oftmals stammen die Kohlehölzer aus illegalem Einschlag, Importländer sind unter anderem Polen, Paraguay, Nigeria oder die Ukraine. Das Risiko illegaler Rodung und damit der Zerstörung schützenswerter Ökosysteme und seltener Tier- und Pflanzenarten ist hier besonders hoch.

Die REWE Group setzt sich für den Schutz der Wälder und der dort lebenden Tier- und Pflanzenarten ein und unterstützt eine umweltgerechte und sozialverträgliche Waldwirtschaft: Ab sofort bieten alle REWE und PENNY Märkte FSC- oder PEFC-zertifizierte Holzkohle an. Die "Forest Stewards-hip Council"- und die "Programme for the Endorsement of Forest Certification"- Zertifizierungen setzen voraus, dass das Holz ausschließlich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung sowie kontrollierten Quellen stammt.

