Neuer Smoothie von All in Fruits / EDEKA-Verbund und DKMS gemeinsam gegen Blutkrebs

Ein Smoothie, der gut schmeckt und Gutes tut: Mit der neuen All in Fruits Limited Edition "Mund auf!" macht sich der EDEKA-Verbund gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation DKMS dafür stark, noch mehr potenzielle Stammzellspender:innen in Deutschland zu gewinnen. Ziel der DKMS ist es, Blutkrebspatient:innen eine neue Hoffnung auf Leben zu geben. Dieses Ziel unterstützt der EDEKA-Verbund jetzt mit 10 Cent pro verkaufter "Mund auf!"-Flasche. Jede Registrierung kostet die Organisation 40 Euro, die so mitfinanziert werden. Erhältlich ist der Smoothie ab sofort bei EDEKA, Marktkauf und Netto Marken-Discount. Eine aufmerksamkeitsstarke Informationskampagne begleitet die Kooperation.

Mit jeder Flasche Gutes tun

Alle 12 Minuten erhält allein in Deutschland ein Mensch die Schockdiagnose Blutkrebs - weltweit sogar alle 27 Sekunden. Wer sich bei der DKMS als potenzielle:r Stammzellspender:in registriert, kann eines Tages vielleicht einem Menschen ein zweites Leben schenken. Dies ist für den EDEKA-Verbund Grund genug, die wichtige Arbeit der DKMS zu unterstützen: Auf jeder Flasche des neuen "Mund auf!"-Smoothies von All in Fruits befindet sich ein QR-Code, über den sich unkompliziert und kostenfrei ein Registrierungsset der DKMS anfordern lässt. Nun nur noch zu Hause je einen Abstrich der Wangeninnenseite mit den drei Wattestäbchen machen, Einverständniserklärung ausfüllen und unterschrieben an die DKMS zurückschicken - und schon wird man in die DKMS-Datenbank aufgenommen.

"Soziales Engagement ist für den EDEKA-Verbund eine Herzensangelegenheit. Als genossenschaftlicher Verbund sind wir darauf angewiesen, dass wir einander helfen. Daher liegt es für uns nahe, auch die DKMS in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen. Hier sehen wir einmal mehr, dass jeder und jede Einzelne von uns den Unterschied machen kann", erläutert Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem EDEKA-Verbund, die es uns ermöglicht, noch mehr potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen", erklärt Joachim Neubauer, Sprecher der DKMS. "Denn auch wenn wir weltweit bereits mehr als 11,5 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender in unserer Datenbank haben und mehr als 105.000 Stammzellspenden vermitteln konnten, zählt jede einzelne Registrierung, um noch mehr an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen."

Reichweitenstarke Kampagne

Geschmacklich überzeugt der Smoothie mit einer fruchtig-herben Note und einem säuerlich-süßen Zusammenspiel von Superfoods wie Kaktusfeige und Aroniabeere. Die All in Fruits Limited Edition "Mund auf!" wird auf allen Kanälen des EDEKA-Verbunds beworben - vom POS über Website, Handzettel und Newsletter bis zur App und dem Social-Media-Bereich. Dadurch schaffen der EDEKA-Verbund und die DKMS reichweitenstarke Aufmerksamkeit im Kampf gegen Blutkrebs. Geplant ist darüber hinaus eine Verlängerung der Kommunikationsmaßnahmen über die Zusammenarbeit mit ausgewählten Influencer:innen. Mehr dazu unter: https://www.dkms.de/all-in-fruits

