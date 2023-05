EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Beste Super- und Verbrauchermärkte Deutschlands:

"Supermarkt des Jahres": EDEKA siegt mit zwei Märkten

E center Angerboden aus Duisburg siegt bei den Selbstständigen über 2.000 qm

EDEKA Prechtl aus Brannenburg siegt bei den Selbstständigen bis 2.000 qm

Die "Mitarbeiterin des Jahres" kommt aus dem E center Warnow Park aus Rostock

Fünf Märkte aus dem EDEKA-Verbund unter allen zwölf Nominierten

Auch in diesem Jahr zählen wieder mehrere selbstständig geführte EDEKA-Märkte zu den besten Super- und Verbrauchermärkten Deutschlands. Zwei Märkte erhielten in ihrer jeweiligen Kategorie den Branchen-Oscar "Supermarkt des Jahres": E center Angerboden aus Duisburg (Nordrhein-Westfalen) und EDEKA Prechtl aus Brannenburg (Bayern). Zu den zwölf nominierten Märkten gehörten darüber hinaus auch Frische-Center Komp aus Wesel (Nordrhein-Westfalen), das E center Schwaig aus Schwaig (Bayern) sowie der Marktkauf-Verbrauchermarkt Knödgen aus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen). Über die Auszeichnung "Mitarbeiterin des Jahres" freute sich Gina Salzmann vom E center Warnow Park aus Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Die Awards wurden am gestrigen Mittwochabend im Rahmen des Handelskongresses "Menschen & Märkte" in Essen verliehen.

E center Angerbogen, Düsseldorfer Landstraße 361, 47259 Duisburg:

E center Angerbogen aus Duisburg heißt der Sieger in der Kategorie "Selbstständige über 2.000 Quadratmeter". Kaufmannsfamilie Tonscheidt überzeugt mit dem Fokus auf bewusste Ernährung: Neben einer Vielzahl an veganen und glutenfreien, Bio- und Fitnessprodukten, stehen vier Köche und eine Diätassistentin für gesunde Convenience-Gerichte den Kund:innen beratend zur Seite. Besonderes Augenmerk legt das Team auf die Auswahl regionaler Produkte in der Obst- und Gemüseabteilung, die von umliegenden Bauernhöfen geliefert werden. Ein absoluter Kund:innenmagnet ist der Aktionsstand, an dem Böreks, Donuts und andere Spezialitäten vor den Augen der Kund:innen frisch zubereitet werden.

EDEKA Prechtl, Nussdorfer Straße 35, 83058 Brannenburg:

In der Kategorie "Selbstständige bis 2.000 Quadratmeter" konnte sich EDEKA Prechtl aus Brannenburg den Sieg sichern. Der Markt mit Wohlfühlfaktor: Vor dem EDEKA Markt parken Kund:innen ihre Autos auf dem Parkplatz, der wie ein Garten angelegt ist. Der 2021 renovierte Markt überzeugt mit hohen Decken, natürlichem Tageslicht und einer orientierungsbietenden Beschilderung. Die 56 freundlichen und kompetenten Mitarbeiter:innen beraten ihre Kundschaft nicht nur zu dem umfangreichen Sortiment von über 25.000 Artikeln, sondern auch an den Bedientheken und in der breit aufgestellten Obst- und Gemüseabteilung.

Mitarbeiterin des Jahres:

Beim Sonderpreis für die "Mitarbeiter:innen des Jahres" im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erhielt Käse-Sommelière Gina Salzmann vom E center Warnow Park in Rostock den Publikumspreis, bei dem Verbraucher:innen über die Sieger abstimmten. Eine hochkarätig besetzte Jury hatte zuvor die TOP 12 aus allen Nominierten ausgewählt.

"Diese Auszeichnung bestätigt erneut: Die besten Supermärkte Deutschlands werden von selbstständigen Unternehmern geführt. Niemand ist kreativer und kennt seine Kundinnen und Kunden besser als der Kaufmann oder die Kauffrau vor Ort. Daher halten wir unvermindert an unserem genossenschaftlichen Auftrag fest: Selbstständige Existenzen im Einzelhandel zu fördern und zu erhalten und damit den unternehmerischen Mittelstand in Deutschland zu stärken", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG.

Der "Supermarkt des Jahres" gehört zu den renommiertesten Wettbewerben der Lebensmittelbranche und wird jährlich vom Lebensmittel Praxis-Verlag in Kooperation mit der Publikumszeitschrift "Meine Familie und ich" durchgeführt. In einem mehrstufigen Auswahlprozess werden die nominierten Märkte von einer Fachjury bewertet. Unangemeldet und zunächst inkognito werden die Kandidat:innen geprüft. Ein unabhängiges Marktforschungs-Institut führt vor allen nominierten Märkten zudem Verbraucher:innenbefragungen durch, bevor die Jury aus namenhaften Expert:innen ihre Entscheidungen in den vier Kategorien trifft.

