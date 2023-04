EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

"Most Trusted Brand 2023" - Die deutschen Verbraucher:innen vertrauen EDEKA

Hamburg (ots)

Studie "Trusted Brand 2023" von Reader's Digest ermittelt die vertrauenswürdigsten Marken

EDEKA siegt zum sechsten Mal in Folge in der Kategorie Handel

EDEKA ist Vertrauensanker in Zeiten hoher Inflation

"Nennen Sie uns die Marken, denen Sie am meisten vertrauen!" Auf diese Frage antworten sehr viele Verbraucher:innen in Deutschland mit "EDEKA"! Das geht aus der repräsentativen Studie "Trusted Brand 2023" hervor, die das Magazin "Reader's Digest" jetzt veröffentlicht hat. Zum sechsten Mal in Folge steht EDEKA auf dem Siegertreppchen ganz oben und ist damit die vertrauenswürdigste Marke im deutschen Handel. "Wir bedanken uns für das große Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden uns auch in Zeiten hoher Inflation entgegenbringen. Wir geben täglich vollen Einsatz, damit sie sich jederzeit in puncto Qualität, Service und Preis auf uns verlassen können", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Angesichts der andauernden Inflation ist Verbraucher:innen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln besonders wichtig. Bei EDEKA können die Kund:innen jederzeit auf eine große Produktvielfalt und wettbewerbsfähige Preise vertrauen. Die Auszeichnung als vertrauenswürdigste Händlermarke ist ein weiterer Beweis für die gelebte Kund:innennähe und die Lebensmittelkompetenz von EDEKA. Besonders gut schneiden die EDEKA-Märkte bei der Qualität der Produkte, einem sehr kundenorientierten Service und einer guten Reputation ab. Das Unternehmen liegt im diesjährigen Ranking vor allen anderen deutschen Lebensmitteleinzelhändlern: Auf den weiteren Plätzen folgen die Unternehmen REWE, Amazon, Aldi, Lidl und Kaufland. Markus Mosa betont: "Jahr für Jahr schenken unsere Kundinnen und Kunden uns ihr Vertrauen. Das motiviert uns immer wieder aufs Neue zu Höchstleistungen!"

Die Studie von Reader's Digest ermittelt seit Jahren, welche Unternehmen aus Sicht der Verbraucher:innen am vertrauenswürdigsten sind. Um dies zu beantworten, wurden bevölkerungsrepräsentativ rund 4.000 Haushalte in Deutschland befragt. Sie sollten angeben, welche Marken ihr persönliches Vertrauen genießen und welche sie bedenkenlos weiterempfehlen würden. Eine solche Form der Befragung gilt als besonders authentisch, da es sich um offene Fragen handelt, bei denen die Verbraucher:innen ehrlich und unvoreingenommen antworten.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit über 11.000 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell