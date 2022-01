EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

EDEKA und Netto Marken-Discount unterstützen Team Deutschland

EDEKA-Verbund begleitet die Einkleidung von Team Deutschland zu den Olympischen Winterspielen 2022

München, Hamburg und Maxhütte-Haidhof (ots)

Sportliches Engagement: Als offizieller Premium Partner des Team Deutschland sind EDEKA und Netto Marken-Discount bei der Einkleidung der deutschen Sportler:innen in München dabei. Gemeinsam kümmern sie sich um das kulinarische Wohl der Athlet:innen, des Teams und der Gäste. So sorgt EDEKA mit einer großen Snack-Bar unter dem Motto "Ohne Mampf kein Kampf" dafür, dass alle Beteiligten perfekt auf den Schlusssprint zu den Olympischen Winterspielen vorbereitet sind: An der Bar können sie sich so viele leckere Snacks für eine ausgewogene Ernährung einpacken, wie sie wollen. Netto Marken-Discount unterstützt die Sportler:innen während des Einkleidungs-Events vom 12. bis 24. Januar 2022 zusätzlich mit der "Netto-Alm" und bietet warmen Kaffee-Genuss und weitere Heißgetränke vor Ort. Die rund 379 Athlet:innen und Trainer:innen/Betreuer:innen vom Team Deutschland werden während dieses Zeitraums mit Sportkleidung der offiziellen Kollektion im Team Deutschland Design für die Olympischen Winterspiele 2022 im Februar in Peking ausgestattet.

"Ich persönlich freue mich besonders auf die Snack-Bar von EDEKA. Ich hatte schon während der Einkleidung für die Olympischen Spielen in Tokio auf den Social-Media-Kanälen der Sommer-Athlet:innen gesehen, was da an leckeren Sachen aufgefahren wurde. Es ist einfach klasse, dass EDEKA uns hier so einen 'leckeren' Mehrwert bietet", so Rennrodlerin und vierfache Olympiasiegerin sowie neunfache Weltmeisterin Natalie Geisenberger aus dem Team Deutschland. Skispringer Markus Eisenbichler ergänzt: "Die Einkleidung ist für uns Athlet:innen traditionell eine beliebte Einstimmung auf die kommenden Olympischen Spiele. Ich freue mich, dass Netto uns auch dieses Jahr gemeinsam mit seinen Kund:innen nach Peking begleitet."

Der EDEKA-Verbund unterstützt die deutschen Sportler:innen von Team Deutschland auf ihrem Weg nach Peking. Außerdem sind in den EDEKA-Märkten und Netto-Filialen bundesweit viele Eigenmarkenartikel erhältlich, die mit dem Olympia Team Deutschland Partner-Logo gekennzeichnet sind. Alle Produkte zahlen auf eine gesunde und bewusste Ernährung ein: Neben frischem Obst und Gemüse, gibt es zum Beispiel Müsli, Nüsse, Reiswaffeln, proteinreichen Skyr und Fisch. Mit der Verpflegung bei der Einkleidung und den darauf folgenden Kampagnen zu den Olympischen Winterspielen stärken EDEKA und Netto ihr Engagement für eine bewusstere Ernährung und Sport. Auch über das gesamte Jahr hinweg setzt EDEKA, gemeinsam mit den Athlet:innen, Impulse für eine ausgewogene Ernährung.

Der EDEKA-Verbund und Netto Marken-Discount sind Premium Partner des Team Deutschland und begleiten die Athlet:innen bereits seit 2016 auf dem Weg zu den Olympischen Spielen.

Weitere Informationen zur Partnerschaft mit Team Deutschland unter:

https://ots.de/iKZHOD;

https://ots.de/laaqba

und https://www.netto-online.de/ueber-netto/olympia.chtm

