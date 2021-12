EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Corporate Health Award 2021

EDEKA-Zentrale für vorbildliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet

Hamburg (ots)

Hamburger Unternehmen erhält Auszeichnung zum dritten Mal

Umfassendes Leistungsangebot der Betrieblichen Gesundheitsförderung überzeugt die Jury

Präventionsmaßnamen im Fokus des Gesundheitsmanagements

Bereits zum dritten Mal ist die EDEKA-Zentrale mit dem Corporate Health Award in der Branche "Handel" ausgezeichnet worden. Dabei überzeugte das Handelsunternehmen mit seinen umfangreichen medizinischen Vorsorgeleistungen wie Check-Ups oder Analysen, die zum umfassenden und tiefgreifenden Leistungsangebot der EDEKA-Zentrale gehören. Ergänzt werden diese durch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, wie beispielsweise Ergonomie-Beratung, Sportangebote oder die offene Sprechstunde des betriebsärztlichen Dienstes. Letztere bietet den Mitarbeiter:innen die Möglichkeit einer gesundheitlichen Beratung in vielfältigen Bereichen.

Neben dem bestehenden Gesundheitsprogramm konnte die EDEKA-Zentrale die Herausforderungen der Corona-Pandemie durch ein umfangreiches Test- und Impfangebot für die Mitarbeiter:innen bewältigen. Die Präventionsmaßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements "EDEKA fit&gesund" leisteten einen wichtigen Beitrag, um Infektionen unter anderem durch regelmäßige Reihentestungen zu vermeiden. Zudem sorgten die bereitgestellten Impfangebote ab Juni 2021 für eine Immunisierung der Mitarbeiter:innen in der EDEKA-Zentrale.

Auf Basis eines umfangreichen Audits kam die Jury zur Erkenntnis, dass die EDEKA-Zentrale ein besonderes Augenmerk auf die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter:innen legt und dieses durch eine Vielzahl an Angeboten fördert. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie steht die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen an oberster Stelle. Mit unseren Präventionsmaßnahmen übernehmen wir Verantwortung für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld", so Martin Scholvin, Vorstand Personal und Finanzen der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Steffen Klink, Director Corporate Health Department bei EUPD Research, gratuliert dem Handelsunternehmen: "EDEKA hat ein beispielgebendes Gesundheitsmanagementsystem etabliert, das sowohl strukturell als auch strategisch tief im Unternehmen verwurzelt ist. Langjährige Expertise, das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung verbunden mit innovativen Ideen sichern den anhaltenden Erfolgskurs. Zuletzt konnte sich das Programm "FEEL GOOD - Der EDEKA Gesundheitsdialog" für den weiteren Rollout beweisen."

Der renommierte Corporate Health Award wird von der Handelsblatt Media Group in Zusammenarbeit mit der EuPD Research Sustainable Management verliehen. Die Preisverleihung fand in diesem Jahr in Berlin statt. Die Auszeichnung erhielten Unternehmen in siebzehn Branchenkategorien sowie weiteren Sonderpreiskategorien.

