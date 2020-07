EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG

Die EDEKA Küchen-Spiele starten am Tag der ursprünglichen Eröffnungsfeier

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Dieses Jahr ist alles anders: Kommenden Freitag wären sie eröffnet worden, doch nun sind die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. So lange auf Japan warten? Von wegen! Statt der offiziellen Eröffnungsfeier starten am 24. Juli die ersten "EDEKA Küchen Spiele. Dabei sein ist lecker". Zwar können sie das Original nicht ersetzen, doch mit der Social Media-Aktion liefert EDEKA ein kulinarisches Alternativ-Programm, mit dem sich jeder ein Stück Japan nach Hause holen kann. Die Regeln sind einfach: Vom 24. Juli bis zum 9. August rufen EDEKA, das Team Deutschland und viele Athletinnen und Athleten über die eigenen Social Media-Kanäle dazu auf, in insgesamt fünf Challenges in der Küche anzutreten, je ein japanisches Gericht nachzukochen, das Ergebnis zu teilen und sich damit die Chance auf tolle Gewinne zu sichern. Die Aktion basiert auf der Zusammenarbeit mit über 50 Team-Deutschland-Athletinnen und -Athleten, von denen viele vorab in den Prozess und die Entwicklung der Idee mit integriert wurden.

Startschuss fällt am 24. Juli mit der offiziellen "Team D-Bowl"

Am 24. Juli wäre die offizielle Eröffnungsfeier in Tokio gewesen. Diese kann EDEKA nicht ersetzen, aber zumindest für ein wenig Olympia-Feeling in der heimischen Küche sorgen. Über die Social Media-Kanäle von EDEKA, Team Deutschland und vielen Athletinnen und Athleten werden alle dazu aufgerufen, die offizielle Team D-Bowl nachzukochen und das Ergebnis zu teilen. Dafür wird bereits ab dem 20. Juli die Aktion inklusive Einkaufsliste angekündigt. Auf die Aktion am 24. Juli folgen bis zum 9. August, dem Datum der eigentlichen Abschlussfeier, auf den EDEKA Social Media-Kanälen Instagram und Facebook vier Clips mit je einer Challenge rund um die japanische Küche mit dem Fokus auf Sushi.

Während des gesamten Aktionszeitraums gibt es auf dem EDEKA Instagram-Kanal ein Gewinnspiel, bei dem User ultimative #roadtotokyo-Boxen gewinnen können - mit einem Sushi-Kurs für zu Hause, einem Sushi-Starter-Kit und Einkaufsgutschein, einer individuellen Namens-Schürze, goldenen Stäbchen, einem Team D-Kochbuch und vielem mehr. Verlängert wird die Social Media-Kampagne auch auf edeka.de/kuechenspiele: Neben einem weiteren Gewinnspiel finden Fans hier unter anderem eine große Portion Inspiration aus der japanischen Kulinarik. Offline werden die EDEKA Küchen-Spiele auch direkt in den teilnehmenden Märkten beworben.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA und das Olympia Team Deutschland

Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele treten die Athletinnen und Athleten erst im Sommer 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Mit dabei: EDEKA als starker Partner vom Olympia Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man unter dem #reifeleistung auf Instagram und auf edeka.de/reifeleistung die Lieblingsrezepte der Athletinnen und Athleten, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportlerinnen und Sportlern in der heimischen Küche nachgekocht wurden. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte von EDEKA das Olympia Partner-Logo. Seit Februar 2020 sind mit dem offiziellen Team D-Riegel und Team D-Kochbuch "Koch dich fit" auch zwei Produkte bei EDEKA erhältlich, die ganz im Zeichen der Partnerschaft stehen.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, online-basierte Lieferdienste und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2019 mit rund 11.200 Märkten und 381.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 55,7 Mrd. Euro. Mit rund 18.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Pressekontakt:

EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG

Unternehmenskommunikation

Mitarbeiter- und Medienkommunikation

Tel. 040 / 6377 - 2182

E-Mail: presse@edeka.de

www.edeka-verbund.de

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell