EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG

Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Exklusive Kooperation mit 'Apeel Sciences'

EDEKA-Verbund testet innovative Technologie für länger haltbares Obst und Gemüse

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- Weniger Lebensmittelverschwendung: EDEKA-Verbund ist exklusiver deutscher Partner des US-Unternehmens 'Apeel Sciences'

- Natürlicher Schutz: 'Apeel' verlängert Haltbarkeit von Obst und Gemüse

- Auftakt mit Avocados: Ab heute in ausgewählten EDEKA-Märkten und Netto-Filialen verfügbar

EDEKA baut sein Engagement gegen Lebensmittelverschwendung weiter aus und bietet seinen Kunden ab heute als einziges deutsches Partnerunternehmen von 'Apeel Sciences' hierzulande die ersten Avocados, die natürlich länger frisch sind. Das US-Unternehmen hat dank innovativer Technologie einen nachhaltigen Weg gefunden, die Haltbarkeit von frischem Obst und Gemüse zu verlängern: 'Apeel' wird aus pflanzlichen Materialien hergestellt, die in den Schalen, Samen und im Fruchtfleisch verschiedener Obst- und Gemüsesorten enthalten sind. So wird der Oberfläche frischer Produkte eine zusätzliche Schicht hinzugefügt, um den Wasserverlust und das Eindringen von Sauerstoff zu verlangsamen - zwei Hauptfaktoren, die deren üblichen Verderb verursachen. Kunden können die Avocados im 'Frischesafe' in ausgewählten EDEKA-Märkten und Netto Marken-Discount-Filialen an einer entsprechenden Etikettierung erkennen.

Jährlich werden in Deutschland über 12 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt, über die Hälfte davon in privaten Haushalten, 75 Kilogramm pro Person.* "Apeel ist eine natürliche Antwort auf die Frage, wie frisches Obst und Gemüse länger haltbar bleibt und obendrein Plastikverpackungen eingespart werden können. Frische und Qualität sind eines der zentralen Qualitätsversprechen bei EDEKA und die systematische Reduktion von Lebensmittelverschwendung und Produktverpackungen eines unserer zentralen Ziele", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA AG.

Für über 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten hat das US-amerikanische Unternehmen 'Apeel'-Rezepturen entwickelt. Den Eintritt in den deutschen Markt macht die 2018 vom Time Magazin gekürte "Genius Company" exklusiv mit dem EDEKA-Verbund. "Uns verbinden die gleichen Werte. Allen voran der verantwortungsvolle Umgang mit sowie die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln, insbesondere bei Obst und Gemüse", begründet James Rogers, Vorstandsvorsitzender von 'Apeel Sciences', die Entscheidung, auf dem deutschen Markt exklusiv mit EDEKA zusammenzuarbeiten.

Obst und Gemüse im 'Frischesafe': Apeel bei EDEKA

Zunächst werden den Kunden Avocados mit 'Apeel' in ausgewählten EDEKA-Märkten in Teilen von Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen angeboten sowie in Netto-Filialen zusätzlich in Teilen von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Eine bundesweite Verfügbarkeit ist für 2020 geplant. Eine entsprechende marktübergreifende Etikettierung signalisiert Produktqualität, Nachhaltigkeit und längere Frische.

Die dünne Extrahülle von Apeel dient als eine Art "zweite" Haut für Obst und Gemüse und ist geruchs- und geschmacksneutral. Als Schutzschicht schafft sie ein optimales Mikroklima, das Obst und Gemüse weiter atmen und reifen lässt - aber langsamer. Von der Technologie profitieren somit auch die Erzeuger, weil näher am optimalen Reifezeitpunkt geerntet werden kann.

*Thünen-Institut 2019.

Über 'Apeel Sciences'

'Apeel Sciences' wurde im Jahr 2012 mit einer Schenkung einer Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, gegründet, um zur Reduzierung des Verlusts von Lebensmitteln nach der Ernte für Entwicklungsländer ohne Zugang zu Kühlungsmöglichkeiten beizutragen. Gegründet wurde Apeel Sciences durch CEO James Rogers, PhD. Das Unternehmen ist anerkannt als 2018 World Economic Forum Technology Pioneer, als ein Friend of Champions 12.3 und ein 2019 CNBC Disruptor 50.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir ♥ Lebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Pressekontakt:

EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG

Unternehmenskommunikation

Tel. 040 / 6377 - 2182

E-Mail: presse@edeka.de

www.verbund.edeka.de

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell