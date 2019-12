EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG

Preissenkung bei Damenhygiene-Produkten: Periode ist kein Luxus

- EDEKA senkt Preise bei Menstruations-Produkten ab dem 09. Dezember 2019 - Auch Produkte der EDEKA Eigenmarke "elkos women" im Preis gesenkt - Gesetz zur Mehrwertsteuersenkung tritt erst ab 01.01.2020 in Kraft

EDEKA verringert ab sofort die Kosten für Menstruations-Produkte, die von der Mehrwertsteuer-Senkung betroffen sind. Damit ist EDEKA dem Gesetz knapp einen Monat voraus: Dem neuen Gesetzesbeschluss zufolge tritt die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent von Damenhygiene-Produkten erst zum 01.01.2020 in Kraft.

EDEKA schenkt seinen Kunden schon in der Vorweihnachtszeit den Preisvorteil und stützt damit das Verständnis, dass Monatshygiene-Produkte keine Luxusgüter, sondern Produkte des Grundbedarfs sind. Unter die Preisreduktion fallen alle Monatshygieneprodukte wie Tampons, Damenbinden und Menstruationstassen. Neben Markenprodukten wie "o.b." und "always" bezieht sich die Preissenkung auch auf die Produkte der EDEKA Eigenmarke "elkos women". Zum EDEKA-Verbund zählen neben EDEKA auch Marktkauf, Netto und BUDNI, die ebenfalls die Preise reduzieren.

