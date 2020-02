Mestemacher GmbH

Zum 9. Mal: 10.000 EUR Spende mit Benefizaktion von Mestemacher "Gemeinsam gegen Hunger" für die Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Gütersloh (ots)

"Wir freuen uns ganz besonders, dass uns unser langjähriger Partner Mestemacher auch in diesem Jahr wieder so großzügig und nachhaltig im Kampf gegen Hunger und Armut unterstützt," hebt Paul Klopp von der Welthungerhilfe bei der Übergabe der Spende von 10.000 Euro hervor.

Mestemacher spendet von 200.000 verkauften genussfrischen Bio-Broten 5 Cent pro Packung.

Über die Deutsche Welthungerhilfe e.V.:

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrer Gründung wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

Über die Mestemacher GmbH:

Herzhafter Pumpernickel, ballaststoffreiche Vollkornbrote und internationale Brotspezialitäten prägen das Sortiment. Pionierleistungen sind dem Familienunternehmen zur Förderung der Gleichstellung, der Männeremanzipation und der Vereinbarkeit Beruf und Familie zuzuschreiben.

Mestemacher ist ebenfalls Pionier bei der Verarbeitung von Bio-Rohstoffen zur Herstellung von Bio-Broten. Die Brote werden an den deutschen und internationalen Lebensmitteleinzelhandel geliefert. Mestemacher Brote werden in geschnittenem und verpacktem Zustand pasteurisiert. Danach sind die Produkte ungeöffnet bis zu 6 Monate genussfrisch. Mestemacher erreichte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 165,9 Mio. Euro. Für 2020 wird mit einer Steigerung des Jahresumsatzes auf 166 Mio. Euro gerechnet. In der Mestemacher-Gruppe sind aktuell 616 Arbeitskräfte tätig.

Original-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell