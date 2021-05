erento GmbH

Camping Urlaub 2021: Corona sorgt für Wohnmobil Boom

Berlin (ots)

- Rund 60% der Deutschen wollen in diesem Jahr im Camper verreisen

- 27% sind zum ersten Mal im Wohnmobil unterwegs

- Deutschland steht in diesem Jahr auf Platz 1 der beliebtesten Reiseziele

Raus aus dem Lockdown! Der Sommer steht vor der Tür, die Inzidenzen sinken und der Impffortschritt nimmt langsam Fahrt auf. Signale, die nach über einem Jahr Entbehrungen und Einschränkungen Hoffnung spenden und bei den Deutschen wieder die Reiselust wecken. Campanda (www.campanda.de) hat 1.019 Menschen im Rahmen einer Reisestudie befragt, wie ihre Reisepläne in diesem Jahr aussehen:

Während nur 11% eine Flugreise in Betracht ziehen, planen 59% der Urlaubshungrigen einen kontaktarmen Individualurlaub im Camper. Zum ersten Mal im Wohnmobil verreisen immerhin 27% der Befragten.

Eindeutig fällt auch die Frage nach dem Reiseziel aus: Während nur wenige einen Urlaub in Frankreich, Italien, Spanien & Co. in Betracht ziehen, planen immerhin 24% die deutsche Heimat zu bereisen. Etwa 17% planen einen Urlaub bei unseren Nachbarn in Österreich oder in der Schweiz.

Bei den geplanten Reisen innerhalb Deutschlands profitiert vor allem der Tourismus in Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt 34% planen ihren Campingurlaub in einem der 3 Bundesländer. Damit zeigen die jüngsten Lockerungen Wirkung, die an vielen Urlaubsorten bereits zu Pfingsten greifen.

Zur vollständigen Wohnmobil Reisestudie -

https://www.campanda.de/magazin/wohnmobil-reisestudie/

Original-Content von: erento GmbH, übermittelt durch news aktuell