Coface ist Hauptsponsor beim Wettbewerb "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand"

Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2023

Der Mainzer Kreditversicherer Coface ist auch 2023 Hauptsponsor des bundesweiten Wettbewerbs "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand". Der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz schreibt diesen Preis zum dritten Mal in Kooperation mit dem Institut für Familienunternehmen & Mittelstand der WHU - Otto Beisheim School of Management aus, um Frauen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen auszuzeichnen. Bei der letzten Auflage des Wettbewerbs 2020/21 war Coface ebenfalls als Hauptsponsor mit dabei.

Die Ziele des Wettbewerbs sind vielfältig: Zum einen sollen erfolgreiche Geschäftsführerinnen, Gründerinnen und Nachfolgerinnen sichtbar gemacht werden, um durch Vorbilder jüngere Frauen zur persönlichen Verantwortung und Karriere zu motivieren. Darüber hinaus gilt es, den Bekanntheitsgrad von Unternehmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, zu steigern und andere Firmen zum Nachahmen zu motivieren. "Unternehmen stehen heute vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unternehmensnachfolge kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Deshalb werden auch zu diesen Themen Preise vergeben", sagt Claudia Rankers, Ehrenvorsitzende des Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz und Mitglied der 14-köpfigen Jury.

Ebenfalls zur Jury zählt Katarzyna Kompowska, Coface-CEO für Deutschland und die Region Nordeuropa. "Das Sponsoring des Wettbewerbs drückt unser Commitment in den Bereichen Gleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus und ist somit Teil unserer gruppenweiten Initiative ,Women to Lead'. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Wirtschaft starke und erfolgreiche Frauen als Vorbilder braucht. Sie dienen als Inspiration und Orientierung für eine neue Generation von Female Entrepreneurs, die sich für nachhaltige, erfolgreiche und zukunftssichernde Unternehmen einsetzen. Genau diese Vorbilder und die Sichtbarkeit für das, was Frauen in Führung leisten, schafft der Wettbewerb", hofft Katarzyna Kompowska, die in Polen selbst schon als "Business Women of the Year" ausgezeichnet wurde, auf viele aussagekräftige Bewerbungen.

Preisverleihung in Mainz - Bewerbungsfrist endet am 31. Juli

Die Preisverleihung findet am 23. September bei Coface in Mainz statt. "Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass wir in unserem Jubiläumsjahr Gastgeber für die Preisverleihung sind und viele hochkarätige Unternehmerinnen und Gäste, darunter Ministerpräsidentin Malu Dreyer, bei uns begrüßen dürfen", sagt Katarzyna Kompowska. Coface in Deutschland feiert 2023 sein 100-jähriges Bestehen - das heute international tätige Unternehmen wurde 1923 als Rheinische Garantiebank Kautionsversicherungs-AG in Mainz gegründet.

Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am Wettbewerb "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" endet am 31. Juli 2023. Teilnehmen können Geschäftsführerinnen - egal ob angestellt, Gründerin oder Nachfolgerin - von Unternehmen jeglicher Branchen und Rechtsformen, die in Deutschland angesiedelt sind und zwischen 50 und 1.000 Mitarbeitende beschäftigen. Die Schirmherrschaft hat 2023 mit Birgit Heraeus-Roggendorf eine passionierte Familienunternehmerin übernommen, die in den letzten 10 Jahren im deutschen Mittelstand sowie in den Bereichen Social Entrepreneurship und Bildung gearbeitet hat.

Mehr Details und Infos zur Bewerbung: https://frauen-im-mittelstand.de/

Weitere Infos zum 100-jährigen Jubiläum von Coface in Deutschland: www.coface100.de

