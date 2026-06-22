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Online-Apotheken im Vergleich: Preisunterschiede von 33 Prozent bei Reiseprodukten

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Hamburg (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und mit ihnen beginnt die große Reisewelle. Schmerzmittel, Sonnenschutz, Pflaster oder Mückenspray dürfen im Gepäck nicht fehlen - doch die Preise für diese Reisebegleiter unterscheiden sich teils erheblich. Eine aktuelle Auswertung des Portals guenstiger.de zeigt: Zwischen den günstigsten und teuersten Online-Anbietern liegen im Schnitt 33 Prozent Preisunterschied.

Spürbare Unterschiede zwischen den Online-Apotheken

Medikamente und Gesundheitsprodukte im Internet zu bestellen, gilt längst als unkomplizierte und oft preiswerte Option. Der aktuelle Check von guenstiger.de verdeutlicht jedoch, dass sich auch zwischen den Online-Apotheken selbst große Preisunterschiede zeigen. Wer Angebote sorgfältig gegenüberstellt, kann beim Einkauf seiner Reiseapotheke spürbar sparen.

In die Analyse flossen über 100 Stichproben typischer Reiseapotheken-Produkte ein - darunter Schmerzmittel, Pflaster, Sonnenschutz, Husten- sowie Fiebersaft, Mückenspray und Fieberthermometer. Das Ergebnis: Je nach Anbieter variiert der Preis eines identischen Produkts um bis zu einem Drittel.

Größere Mengen rechnen sich besonders

Neben der Wahl des Anbieters spielt auch die Packungsgröße eine wichtige Rolle. Kleine Mengen wirken auf den ersten Blick günstiger, sind im Verhältnis aber meist teurer. Verbraucherinnen und Verbraucher, die regelmäßig bestimmte Mittel oder Pflegeprodukte nutzen, sparen laut Analyse im Schnitt rund 25 Prozent, wenn sie zu größeren Packungen greifen. Da viele Präparate - etwa Schmerztabletten, Salben oder Desinfektionsmittel - längere Zeit haltbar sind, lohnt sich eine Vorratspackung über die Urlaubssaison hinaus.

Praktische Tipps für die Reiseapotheke

Grundausstattung prüfen: Schmerzmittel, Sonnenschutz, Fieberthermometer, Wunddesinfektion, Pflaster und Mückenschutz gehören in jedes Urlaubsgepäck.

Schmerzmittel, Sonnenschutz, Fieberthermometer, Wunddesinfektion, Pflaster und Mückenschutz gehören in jedes Urlaubsgepäck. Packungsgröße beachten: Größere Packungen bieten meist ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Größere Packungen bieten meist ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf Haltbarkeit prüfen: Ablaufdaten rechtzeitig kontrollieren und Produkte mit längerer Haltbarkeit bevorzugen.

Ablaufdaten rechtzeitig kontrollieren und Produkte mit längerer Haltbarkeit bevorzugen. Lieferzeiten einplanen: Gerade vor Ferienbeginn kann es bei Online-Bestellungen zu Verzögerungen kommen - frühzeitig bestellen lohnt sich.

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