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Zwischen Verlust und Hoffnung: Neuer ARD-Podcast über unerfüllten Kinderwunsch

Berlin (ots)

Eloise fragt sich, wie lange sie ihren Körper einer Kinderwunschbehandlung aussetzen möchte. Carsten fühlt den Druck, als Sperma-Lieferant nicht versagen zu dürfen. Anne erlebt in ihrer Schwangerschaft einen Moment, der ihr Leben in ein Davor und ein Danach aufteilt. "Du fehlst" ist ein ARD-Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, der da anfängt zu erzählen, wo andere aufhören: Was passiert, wenn es anders läuft als geplant? Host Fanny Michaelis erzählt die Geschichten von Frauen, Männern und Paaren, die offen sprechen - über Kinderlosigkeit, Fehlgeburten, stille Geburten, medizinische Behandlungen und alternative Möglichkeiten, Familie neu zu denken.

Die ersten zwei Folgen des ARD-Podcasts "Du fehlst" sind ab heute in ARD Sounds zu hören. Auf Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Plattformen startet die 10-teilige Podcast-Serie mit einer Folge. Es handelt sich um eine Produktion von rbb24 Inforadio und Studio Soma.

Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt: Jede dritte Frau in Deutschland hat Schwierigkeiten, schwanger zu werden oder erlebt eine Fehlgeburt. "Du fehlst" schafft Raum für dieses Thema, über das sehr oft geschwiegen wird. Wie geht es weiter, wenn ein Kinderwunsch nicht mit dem Baby auf dem Arm endet? "Du fehlst" lädt ein zum Zuhören, Verstehen, Mitfühlen, aber auch zum Mutschöpfen - und bricht das Schweigen über eine stille Lebensrealität. Andere Formate, die sich dem Thema Kinderwunsch widmen, erzählen oft nur vom Happy End oder lassen vor allem Expert:innen zu Wort kommen. "Du fehlst" liefert stattdessen einen persönlichen Zugang zu existenziellen Erfahrungen und will die unsichtbare Seite hörbar machen: die Sprachlosigkeit nach Fehlgeburt, die Betroffenheit im Umfeld, Schuld- und Identitätsfragen. Die Protagonist:innen der 10 Folgen werden von Fachpersonal aus Kinderwunschkliniken, Facharztpraxen, einer Adoptionsvermittlungsstelle oder dem Pflegeelterndienst begleitet. Jede persönliche Geschichte wird um eine Informationsebene bereichert.

Autorin und Host von "Du fehlst" ist Fanny Michaelis aus dem rbb24 Inforadio Podcast-Team. Immer wieder wurde die Journalistin in ihrem eigenen Umfeld mit dem Thema des unerfüllten Kinderwunsches konfrontiert. So entstand die Idee eines Podcasts, der Betroffene zu Wort kommen lässt, unterschiedliche Lebensmodelle aufzeigt und Informationen lebensnah vermittelt.

Fanny Michaelis (Autorin & Host): "Uns war vor allem wichtig, dass wir nicht nur Frauen in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Wir wollten auch verstehen: Wie geht es den Männern? Was macht es mit ihnen, wenn sie sich oft wie der 'Beifahrer' in einer Geschichte fühlen, die eigentlich genauso ihre eigene ist? Außerdem haben mir fast alle Frauen und Männer in den Interviews erzählt, wie überrascht sie waren, als sie die vollen Wartezimmer der Kinderwunschkliniken gesehen haben. In diesem Moment wurde ihnen klar: Wir sind nicht allein. Dieses Thema betrifft viel mehr Menschen, als man denkt. Und genau das wollen wir mit unserem Podcast sichtbar machen."

Tina von Löhneysen (Redaktionsleiterin Podcast rbb24 Inforadio): "Die ungewollte Kinderlosigkeit gehört zur Realität vieler Menschen. Das Thema ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz, erfährt aber nicht die entsprechende mediale Aufmerksamkeit. Das wollen wir mit "Du fehlst" ändern. Der Podcast hebt sich von bestehenden Formaten ab, die sich oft auf Tipps und Ratschläge konzentrieren. Wir stellen die Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt und liefern über diesen persönlichen Zugang gezielt Wissen."

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Hinweise für Journalistinnen und Journalisten:

Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung: https://ots.de/DHBhsu

Den Podcast "Du fehlst" finden Sie in ARD Sounds (https://1.ard.de/dufehlst)

Honorarfreie Fotos finden Sie bei ardfoto.de (https://www.ardfoto.de/) oder unter folgendem Link: https://share.ard-zdf-box.de/s/i6tdE9oHRzLmxD2

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