Vergabeverfahren für rbb-Grundstücke in Potsdam erfolgreich abgeschlossen

Potsdam (ots)

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat das strukturierte Vergabeverfahren für den Verkauf von zwei Bürogebäuden mit Grundstück und zwei unbebauten, baureifen Grundstücken in Potsdam erfolgreich beendet. Um größtmögliche Transparenz zu garantieren, hatte der rbb den Verkauf, angelehnt an eine öffentliche Vergabe, über eine öffentliche Vergabeplattform ausgeschrieben.

Alle vier Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hauptgeländes des rbb an der Potsdamer Marlene-Dietrich-Allee. Die Vergabe erfolgte oberhalb der jeweiligen Verkehrswerte zum Höchstgebot. Am vergangenen Donnerstag (29.02.24) und Freitag (01.03.24) sind die Kaufverträge in Berlin beurkundet worden. Über den Kaufpreis und die Käufer wurde Stillschweigen vereinbart.

Ein Grund für den Verkauf ist die finanzielle Situation des Senders. Der Einmaleffekt aus der Veräußerung von Anlagevermögen hilft dem rbb, um am Ende der laufenden Beitragsperiode eine Zielliquidität von rund 50 Mio. EUR ausweisen zu können.

rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Ich bin froh, dass es gelungen ist, mit dem Verkauf einen Beitrag zur finanziellen Konsolidierung des rbb zu leisten. Die Entscheidung zur Veräußerung dieser Immobilien ist uns nicht leichtgefallen, aber sie ist betriebswirtschaftlich sinnvoll."

