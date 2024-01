rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Neues Programmschema im rbb Fernsehen ab 15. Januar

Berlin/Potsdam

Das rbb Fernsehen startet mit klarer Struktur und neuen Sendungen ins neue Jahr. Am Montag, 15. Januar, tritt das neue Programmschema in Kraft - beginnend mit einer Premiere: Die neue Live-Sendung "DER TAG in Berlin & Brandenburg" begleitet das Publikum ab 18.00 Uhr in den Feierabend und stellt in 90 Minuten das aktuelle Geschehen in der Region in den Mittelpunkt. Jeden Abend sind Live-Reporterinnen und -Reporter in einem Ort in Berlin und Brandenburg unterwegs, berichten von Herausforderungen und treffen vor Ort Macherinnen, Macher und Engagierte.

In der Startwoche melden sich Janna Falkenstein, Christofer Hameister sowie Jule Jank aus der Hufeisensiedlung in Britz, aus Garlitz, vom Mierendorffplatz in Berlin-Charlottenburg, aus Gusow und Prenzlauer Berg. Zum Team der Reporterinnen und Reporter gehören außerdem Arndt Breitfeld, Ulrike Finck, Tom Garus, Attila Weidemann und Uri Zahavi - sie werden sich in den folgenden Wochen in der Region danach erkundigen, was die Menschen am Tag beschäftigt und welche Geschichten es zu erzählen gibt.

Moderiert wird "DER TAG in Berlin & Brandenburg" von bekannten rbb-Gesichtern: Janna Falkenstein, Nadine Heidenreich, Uwe Madel, Christian Matthée und Alina Stiegler begleiten das Publikum in den Feierabend, führen durch die Sendung und sprechen im Potsdamer Studio mit Prominenten und interessanten Menschen aus der Region. In der Startwoche sind u. a. Schauspielerin Judy Winter, Ex-Unioner Felix Kroos, Youtuber und Vegankoch Alexander Flohr und Schauspielerin Caroline Schuch im Studio zu Gast. Nachrichten, Wetter, Sport, Alltagsgeschichten und Wissenswertes bleiben weiterhin wichtiger Bestandteil des frühen Abends.

Neue Sendungen in der Primetime

Ab 20.15 Uhr sind die Abende jeweils einem bestimmten Thema oder Genre gewidmet. Viele der neuen Formate starten in der Woche vom 15. Januar: Am Montag folgt auf den bewährten SUPER.MARKT mit Janna Falkenstein das neue Gesundheitsformat "rbb GESUND +". In der ersten Ausgabe zeigt Raiko Thal Filme aus Mediathek und Youtube, die helfen, gesund Gewicht zu verlieren. Am 16. Januar ist das erste Mal der "Blue Moon" von Fritz ab 22.00 Uhr im Fernsehen zu sehen. Moderator Malte Völz widmet sich in der Sendung zwei Stunden den Themen seiner Anruferinnen und Anrufer. Am Doku-Mittwoch zeigt der rbb die besten dokumentarischen Formate aus der eigenen Werkstatt sowie Produktionen, die für die ARD Mediathek entwickelt wurden. "Kino ist King" heißt es am Donnerstag, wenn Knut Elstermann Kino-Klassiker präsentiert. Der Freitagabend bleibt fester Ankerpunkt für die regionale Unterhaltung, samstags birgt Ulli Zelle immer um "Viertel Neun" Archivschätze aus Ost und West. Am Sonntagabend laufen Naturfilme.

Dialog-Formate am Dienstagabend

Weitere Formate starten in den kommenden Wochen: "Thadeusz und die Beobachter" teilen am Dienstag, 23. Januar, wieder ihre Einschätzungen zum aktuellen politischen Geschehen. Der Livestream von rbbKultur ist zeitversetzt um 22.00 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen.

Erstmals am Dienstag, 30. Januar, bietet der rbb den Community-Talk "POLITIK UND WIR" auf der Streamingplattform "Twitch". An drei Dienstagen im Monat diskutieren die Hosts Pune Djalilevand, Franziska Hoppen und Florian Prokop im Wechsel aktuelle Themen von politischer und gesellschaftlicher Relevanz auf dem "Twitch-Kanal" der ARD. Der "Community-Talk" beginnt um 20.15 Uhr, ist live und dauert zwei Stunden.

Das neue Dialogformat im rbb Fernsehen wird unter verändertem Titel am 20. Februar das erste Mal zu sehen sein: In "Wir wollen reden" spricht Sascha Hingst 60 Minuten live mit Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Ort, über die Themen, die sie bewegen. Wo die erste Ausgabe von "Wir wollen reden" stattfindet, ist in Planung.

