rbb überträgt live: Europakonzert der Berliner Philharmoniker

Seit über 30 Jahren erinnern die Berliner Philharmoniker mit ihrem traditionellen Europakonzert an kulturhistorischen Orten in ganz Europa an ihr Gründungsdatum am 1. Mai 1882. Das diesjährige Konzert findet in der legendären Basilika Sagrada Família in Barcelona statt. In dem von Antoni Gaudí erdachten Kirchenbau, der heute UNESCO-Weltkulturerbe ist, spielen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Valentin Silvestrov und Toru Takemitsu.

Neben den Gesangs-Solist:innen Louise Alder, Wiebke Lehmkuhl, Linard Vrielink und Kresimir Strazanac ist auch der katalanische Chor "Orfeó Català" zu erleben.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) überträgt das Konzert am 1. Mai 2023 um 11.00 Uhr live im Ersten und im Radio auf rbbKultur sowie in der ARD Audiothek. Im Anschluss an die Ausstrahlung wird das Konzert in der ARD Mediathek verfügbar sein. Petra Gute moderiert die Fernsehsendung. Im Hörfunk führt Andreas Knaesche durch das Programm.

Besetzung und Programm

Berliner Philharmoniker

Kirill Petrenko, Dirigent

Louise Alder, Sopran

Wiebke Lehmkuhl, Alt

Linard Vrielink, Tenor

Kresimir Strazanac, Bassbariton

Orfeó Català, Chor

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183

Valentin Silvestrov: "Prayer for the Ukraine" für gemischten Chor a cappella

Toru Takemitsu: Requiem für Streicher

Wolfgang Amadeus Mozart: "Ave verum corpus", Motette KV 618

Wolfgang Amadeus Mozart: "Exsultate, jubilate", Motette KV 165

Wolfgang Amadeus Mozart: Messe C-Dur KV 317 "Krönungsmesse"

Es handelt sich um eine Koproduktion von EuroArts mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, CCTV, Mezzo, LG UPlus und Les Films Figures Libres in Zusammenarbeit mit RTVE, Medici.tv, Ceská TV, LRT, viàOccitanie. Das Europakonzert 2023 wird in mehr als 80 Länder übertragen.

