Juso-Vorsitzende Rosenthal: "Jeder Mann sollte ein Vorzeigefeminist sein"

Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal fordert mehr Gleichberechtigung in der deutschen Politik und Gesellschaft.

Frauen seien in Führungs- und Entscheidungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert, sagte die Juso-Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete am Dienstag in der rbb-Sendung "Wieprecht". Außerdem verdienten sie im Durchschnitt weniger als Männer und erhielten niedrigere Einkommen im Alter.

5000 Jahre Patriarchat könne man deshalb nicht einfach so hinter sich lassen, so Rosenthal: "Das Patriarchat ist ja spürbar. Es ist erlebbar. Es hat mich geprägt. Es hat meine Freundinnen geprägt. Es hat meine Mutter geprägt."

Sie sei dankbar für eine differenzierte Debatte. Die Debatte sei aber nötig, solange Frauen mit gerade mal knapp 35 Prozent im Bundestag vertreten seien: "Ich glaube jeder Mann in diesem Land und in der gesamten Welt sollte ein Vorzeigefeminist sein, weil es bedeutet, Frauen auf Augenhöhe zu behandeln, weil es bedeutet sich gegen Gewalt an Frauen auszusprechen."

