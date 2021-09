rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Kim Fisher und Sebastian Fitzek moderieren RIVERBOAT Berlin - Start ist der 15. Oktober 2021 um 22.00 Uhr aus dem rbb Studio A

Gemeinsam mit Kim Fisher wird Deutschlands erfolgreichster Autor Sebastian Fitzek ab dem 15. Oktober 2021 Gastgeber in der rbb-Talkshow RIVERBOAT Berlin.

Torsten Amarell, Leitung Gesellschaft & Unterhaltung im rbb: "Sendestart für Riverboat war einst auf der Elbe in Dresden, knapp 30 Jahre später geht die Talkshow nun an der Spree auf Sendung. Zeit wird's. Mindestens seit 2016 stand - damals noch beim MDR - die Idee einer gemeinsamen rbb/MDR Talkshow im Raum. Dass wir dieser Idee jetzt mit einem großartigen Team beim rbb aus der Mitte Berlins Leben einhauchen dürfen, ist ein großes Glück. Und wenn ich jetzt noch auf das begeisternde Berliner Moderations-Paar schaue bin ich ganz überzeugt: Vor allem für die Zuschauerinnen und Zuschauer beider Sender wird das ein großer Gewinn sein mit bester Unterhaltung am Freitagabend."

Die erfolgreichste Talkshow des Ostens wird in drei Wochen Premiere in ihrem neuen Heimathafen Berlin feiern. Im Wechsel mit Leipzig begrüßt das Moderatorenteam Kim Fisher und Sebastian Fitzek alle 14 Tage im Studio A des rbb in der Masurenallee hochkarätige Gäste aus Musik, Show und Sport. Sie freuen sich auf die Geschichten von außergewöhnlichen Menschen aus Berlin und Brandenburg, auf Begegnungen von großen Künstlern aus Ost und West und angesagten, jungen Nachwuchsstars.

Sebastian Fitzek: "Schon als Gast machen mir Talksendungen unglaublich viel Spaß. Umso mehr ich freue mich auf diesen Perspektivwechsel. Bei einer so erfolgreichen Sendung als Moderator einsteigen zu dürfen, ist für mich eine schöne Herausforderung. Ich werde mir die allergrößte Mühe geben, die Zuschauerinnen und Zuschauer und Gäste neben Kim Fisher gut und spannend zu unterhalten. Das ist mir ja auch als Autor das wichtigste Anliegen. Außerdem, wenn das kein Zeichen für 'Riverboat Berlin' ist: Ich bin in Berlin geboren und nur einen Steinwurf vom Sendestudio in der Masurenallee entfernt aufgewachsen."

Kim Fisher: "Dasselbe und doch nicht das Gleiche - Ich bin sehr glücklich. Meine Heimat 'Riverboat' kommt jetzt noch zu mir nach Hause. Das ist wirklich doppeltes Glück. Auch wenn ich dadurch deutlich weniger nachts am Bitterfelder Bahnhof strande, weil der letzte Zug mal wieder nicht in Leipzig hält. Ich freu mich von Pop ganzem Herzen, dass Sebastian mit an Board sein wird! Als Bestsellerautor weiß er einfach wie man Menschen unterhält.

RIVERBOAT Berlin startet am 15. Oktober und wird jeweils im wöchentlichen Wechsel mit RIVERBOAT Leipzig gemeinsam im rbb und MDR ausgestrahlt. Für die hochkarätige Gäste-Besetzung von RIVERBOAT Berlin konnte der rbb die Berliner Produktionsfirma Vincent TV von Sandra Maischberger ins Boot holen. Die Ausgabe aus Leipzig wird weiterhin von Kim Fisher und Jörg Kachelmann präsentiert. Die Talkshow feiert im kommenden Jahr ihr 30jähriges Jubiläum.

RIVERBOAT Berlin / Leipzig jeweils Freitag 22 Uhr auf rbb/MDR

