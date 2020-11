Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Röttgen: Deutsche Außenpolitik vor grundlegend neuer Herausforderung

Berlin.Berlin. (ots)

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), sieht die deutsche Außenpolitik mit Blick auf den offenen Ausgang der US-Wahl vor einer "grundlegend neuen Herausforderung". "Die Hängepartie, mit der jetzt fest zu rechnen ist, sollten wir als Vorbereitungszeit für unsere Außenpolitik nutzen", sagte Röttgen am Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin. "Ob Trump oder Biden - von uns wird mehr verlangt, in Europa, gegenüber den USA, in der Nato."

Auf die Frage, ob sich Deutschland stärker von den USA abkoppeln müsse, insbesondere in Sachen der Verteidigungspolitik, sagte Röttgen: "Nicht abkoppeln, das macht Trump. Wir müssen Gemeinsamkeiten suchen, nur dann werden wir unsere Interessen und Werte in der Welt, in einer chaotisch gewordenen Welt, durchsetzen und verwirklichen können."

Zu den Provokationen Trumps, die Stimmenauszählung per Gericht zu stoppen, sagte Röttgen, es sei "leider keine Überraschung, dass Donald Trump keinen Respekt vor Regeln, auch nicht vor Verfassungsregeln" habe. Es sei "immer klar gewesen", dass es im Falle eines knappen Wahlausgangs zu einem "Kampf mit allen Mitteln" kommen werde. Er vertraue jedoch auf die amerikanischen Verfassungsinstitutionen, sagte Röttgen weiter.

Im Falle eines Wahlsiegs Trumps würde in den kommenden vier Jahren eine "völlig neue Dimension" auf die deutsche sowie die europäische Außenpolitik zukommen, sagte der CDU-Politiker.

