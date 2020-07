Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Grütters begrüßt Gutachten zur SPK

Berlin (ots)

Kulturstaatsministerin Monika Grütters begrüßt ein neues Gutachten, nach dem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufgelöst und neu geordnet werden soll.

Dem Radiosender rbb 88.8 sagte sie am Montag, es werde aber sicherlich noch drei bis fünf Jahre dauern, bis in Berlin neue Institutionen entstehen. Grütters will im Bundestag für den Vorschlag werben.

Das Gutachten des deutschen Wissenschaftsrats ist am Montag in Berlin offiziell vorgestellt worden. Demnach soll es anstelle der Stiftung künftig vier eigenständige Institutionen geben: die Staatlichen Museen, die Berliner Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Iberoamerikanische Institut.

