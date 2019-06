Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Neuer Radioeins-Podcast von Sonja Koppitz: "Spinnst du? - Eine Woche in der Psychiatrie"

Rund 28 Prozent der Deutschen sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. Aber kaum jemand spricht darüber. Radioeins vom rbb schon! Am Montag, 17. Juni 2019, startet der Podcast "Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie" - eine tagebuchartige Reportage in fünf Folgen à 30 Minuten, in der Sonja Koppitz auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen spricht.

Lebensalltag mit "lockeren Schrauben"

Hirngespinste, lange Leitungen, lockere Schrauben, "Du tickst doch nicht mehr ganz richtig" oder "Du spinnst doch!" - Bilder für psychische Erkrankungen sind im Sprachgebrauch allgegenwärtig. Doch tatsächlich darüber zu sprechen, ist oft ein Tabu. Sonja Koppitz hat für den Podcast eine Woche lang in der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie am Charité Campus Benjamin Franklin recherchiert. Sie hat Patientinnen und Patienten kennengelernt, mit ihnen über ihre Erkrankungen gesprochen und das Team um Klinikleiterin Uni.-Prof. Dr. Isabella Heuser-Collier begleitet. Der Podcast gibt Einblicke in den Lebensalltag mit psychischen Erkrankungen, informiert über den neuen Stand von Wissenschaft und Forschung und zeigt die persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen im Umgang mit psychischen Erkrankungen.

Die Folgen im Überblick

"Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie" - der Radioeins-Podcast von Sonja Koppitz, ab 17. Juni 2019 täglich eine neue Folge online auf radioeins.de:

Folge 1: Wie krank ist unsere Gesellschaft? Folge 2: Von A wie Angst bis Z wie Zwang Folge 3: Genetik und Epigenetik - Die Sache mit den Genen Folge 4: Insomnia: Nicht nur ein Song von Faithless Folge 5: Die Glückspille - Zu Risiken, Nebenwirkungen und Therapien

