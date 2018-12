Dirk Platt übernimmt Leitung von "zibb" und "SUPER.MARKT" beim rbb

RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG Moderator Dirk Platt © rbb/Thomas Ernst, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen von ARD-Foto einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im rbb-Zusammenhang bei Nennung "Bild: rbb/Thomas Ernst" (S2+), rbb Presse & Information, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin,... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Dirk Platt (46) übernimmt zum 1. Januar beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) die Leitung der Abteilung "zibb - zuhause in Berlin und Brandenburg", zu der auch die Fernsehsendung "SUPER.MARKT - Neues für Verbraucher" gehört. Platt war zuletzt Mitglied der Redaktionsleitung bei "Brandenburg aktuell" und präsentierte das tägliche Nachrichtenmagazin aus Potsdam auch auf dem Bildschirm. Dirk Platt ist Nachfolger von Jens Riehle, der seit Anfang November den Programmbereich Programm-Management im rbb leitet.

Katrin Günther, Programmbereichsleiterin Service und Sport: "Dirk Platt ist bereits seit vielen Jahren zibb - zuhause in Berlin und Brandenburg. Er weiß, wie die Region tickt, ist ein hervorragender Journalist und hat genaue Vorstellungen davon, wie er die Sendungen aktiv voranbringen kann. Dazu gehört auch, die technologischen und inhaltlichen Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Dirk Platt: "zibb schafft es jeden (Wochen-)Tag aufs Neue, mit einer Mischung aus Service, Tipps und Unterhaltung das Lebensgefühl der Menschen in Berlin und Brandenburg zu treffen. Das junge Verbrauchermagazin SUPER.MARKT überzeugt ein immer größer werdendes Publikum mit hervorragenden Recherchen und wertvoller Aufklärungsarbeit für Verbraucherinnen und Verbraucher in unserer Region. Zwei tolle rbb-Formate, die ich mit dem Team zusammen in eine erfolgreiche Zukunft führen möchte."

"zibb - zuhause in Berlin und Brandenburg" gehört zu den drei reichweitenstärksten Sendungen im Fernsehprogramm des rbb. Jeden Wochentag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 sendet zibb tagesaktuell, unterhaltsam, mit illustren und interessanten Gästen, viel Service, Tipps und Reportagen aus und für die ganze Region. "SUPER.MARKT" startete 2017 im rbb Fernsehen. Moderiert von Janna Falkenstein, hat die Sendung inzwischen einen festen Platz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in Brandenburg und Berlin erobert und ist eine der erfolgreichsten Programminnovationen im rbb Fernsehen.

