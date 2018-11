Öko-Unsinn: Immer mehr festverbaute LEDs machen Lampen zum Wegwerfprodukt

Berlin (ots) - Der Trend, in Leuchten und anderen elektrischen Geräten, energiesparende LEDs fest einzubauen, hält an. Nach Stichproben von SUPER.MARKT, dem Verbrauchermagazin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), in vier großen Berliner Einrichtungshäusern werden rund 50 Prozent der verkauften Leuchten nur noch mit fest verbauten LED-Lampen angeboten.

Die Konsequenz: Gehen die LEDs kaputt, wandert die gesamte Leuchte auf dem Müll. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass das Recycling von LED-Leuchten dadurch selbst in industriellen Anlagen kaum noch möglich sei. Außerdem werde damit der Gedanke, durch LEDs Ressourcen zu sparen, vollkommen konterkariert.

Kritik kommt auch von der Stiftung Warentest: "Jede 20. LED erreicht nicht ihre angepriesene Lebensdauer", sagt Reiner Metzger, der viele LED-Tests begleitet hat. Die Kunden zahlen beim Leuchten-Kauf auch für die versprochene Lebensdauer der LED-Lampe und sind bei der Reklamation der gesamten Leuchte dann auf die Kulanz der Händler angewiesen.

