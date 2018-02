Fritz wird fritzundzwanzig - Die Geburtstagswoche läuft

v.l.n.r. Karen Schmied, Philipp Poisel, Patricia Schlesinger © rbb, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB von ARD Foto im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter rbb-Sendung und bei Nennung "Bild: rbb/Thomas Ernst" / Weiterer Text über OTS und www.presseportal.de/pm/51580 Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Am 1. März wird Radio Fritz 25 Jahre alt. Beim Geburtstagsempfang im Haus des Rundfunks feierten am Montag (26.2.) 200 geladene Gäste - darunter viele ehemalige Fritzen - mit dem Jugendprogramm vom rbb.

"Wer Fritz einschaltet, der muss sich auf etwas gefasst machen: auf Unerhörtes und - noch besser - auf bis dahin Ungehörtes! Fritz fördert mit Mut und aus einem starken öffentlich-rechtlichen Selbstverständnis heraus junge Musik, junge Künstlerinnen und Künstler am Anfang ihrer Karriere. Das ist einzigartig. Fritz macht Spaß und das hört man!" sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger in ihrer Rede.

"Fritz ist für uns eine Herzensangelegenheit. Die meisten bei uns arbeiten nicht nur um Geld zu verdienen, sondern gestalten mit Einsatz, Engagement und Herzblut Programm für unsere Hörer. Ich wünsche Fritz für die Zukunft, dass wir so bleiben wie wir sind: neugierig, mutig, dass wir immer die Augen und Ohren offen halten und dass wir weiterhin auf unser Bauchgefühl hören," so Fritz-Programmchefin Karen Schmied.

Der Musiker Philipp Poisel gab anschließend für die Fritzen und ihre Hörerinnen und Hörer ein exklusives Konzert im Großen Sendesaal. Poisel hatte 2008 die FritzNacht der Talente gewonnen und füllt mittlerweile große Hallen in ganz Deutschland. Das Konzert im Großen Sendesaal war nach einer halben Stunde ausverkauft.

Die Geburtstagswoche unter dem Motto "Große Stars in kleinen Clubs" geht weiter: am Dienstag, 27.2., bietet RAF Camora ein Ständchen im Berliner Kesselhaus, am Mittwoch, 28.2., gibt Alle Farben eine Show im Watergate und am Donnerstag, 1.3., ist Casper im Waschhaus Potsdam zu erleben. Alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Letzte Freikarten verlost Fritz im Programm. Am Freitag, 2.3., steigt das große Geburtstagsfinale mit Sido, Sokee, Leoniden, Mavi Phoenix und Milliarden in der Columbiahalle.

