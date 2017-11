Frisch gepresst zum Fest: Radioeins vom rbb legt am 1. Dezember "Die Radioeins Sessions Vol. 2" vor

Die 1.000 Exemplare der ersten Radioeins-Langspielplatte waren im Dezember 2016 innerhalb von Stunden vergriffen, Fans sollten also den nächsten Termin vormerken: Morgen, am 1. Dezember 2017, erscheint »Die Radioeins Sessions Vol. 2« auf Vinyl - diesmal in einer limitierten Auflage von 3.000 Stück. © rbb... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Die 1.000 Exemplare der ersten Radioeins-Langspielplatte waren im Dezember 2016 innerhalb von Stunden vergriffen, Fans sollten also den nächsten Termin vormerken: Morgen, am 1. Dezember 2017, erscheint "Die Radioeins Sessions Vol. 2" auf Vinyl - diesmal in einer limitierten Auflage von 3.000 Stück.

Täglich gibt Radioeins Bands und Solomusikern Gelegenheit, live auf dem Sender zu spielen: Ob im Babelsberger Studio oder bei längeren "Radioeins Sessions" im Kreuzberger Studio Wong. Die besten Aufnahmen werden jetzt zum zweiten Mal veröffentlicht - ausschließlich auf Vinyl (kein Download-Code).

Unter den Künstlern finden sich Berliner Bands wie die Stoner-Rocker Kadavar mit einem Cover des Beatles-Hits "Helter Skelter" und das Trio LeVent, das im Sommer dieses Jahres sein vielbeachtetes Debüt veröffentlicht hat. Bekannte Namen aus der deutschen Indie-Szene wie Friends of Gas (München) und Schnipo Schranke (Hamburg) sind ebenso vertreten wie internationale Berühmtheiten: Jimi Tenor, The Molochs oder der Gitarrist von Sonic Youth, Lee Ranaldo. "Steh auf Berlin" auf Deutsch zu singen, war eine Premiere für den Amerikaner.

Dazu kommt Liedermachergut mit Singer/Songwriter Gisbert zu Knyphausen und Punk mit den Newcomern Pisse aus Hoyerswerda. Auch diesmal fehlt nicht der Gewinner des Radioeins-Songcontests "The Next Big Thing": Adam Wendler präsentiert seinen Siegertitel "The Flame". Jede Seite krönt ein Live-Song, den Radioeins in diesem Jahr mitgeschnitten hat. Auf Seite A sind es die Beatsteaks mit ihrer Version von Billy Braggs "New England", auf Seite B Bonaparte mit "Anti Anti".

Die Langspielplatte ist u. a. im rbb-Online-Shop zum Preis von 20,00 Euro erhältlich. Gewinnen kann man sie außerdem ab 1. Dezember im Radioeins-Adventskalender-Spiel - gemeinsam mit einem Plattenspieler.

"Die Radioeins-Sessions Vol. 2" - alle Titel

1. Adam Wendler: The Flame (03:54) 2. LeVent: Beer (02:28) 3. Jimi Tenor: Jupiter Rising (04:12) 4. The Molochs: Romance (02:42) 5. Gisbert zu Knyphausen: Das Licht Dieser Welt (04:02) 6. Beatsteaks - A New England (02:26)

7. Kadavar: Helter Skelter (04:22) 8. Pisse: Ballastexistenz (01:51) 9. Lee Ranaldo: Steh Auf Berlin (03:46) 10. Friends Of Gas: Stechpalmenwald (05:54) 11. Schnipo Schranke - Harry Potter (02:29) 12. Bonaparte: Anti Anti (05:29)

