Turn-Shootingstar Karina Schönmaier ist Sportlerin des Monats Mai

Sporthilfe-Athletinnen und -Athleten wählen die zweifache Kunstturn-Europameisterin auf Platz eins vor Moritz Wesemann, zweifacher Europameister im Wasserspringen, sowie Kanuslalom-Europameisterin Ricarda Funk.

Turn-Shootingstar Karina Schönmaier ist von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zur Sportlerin des Monats Mai gewählt worden. Die 19-jährige Bremerin, die am OSP in Chemnitz trainiert, hatte vergangene Woche bei der Heim-EM im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Leipzig zweimal Gold und einmal Silber gewonnen und avisierte damit zur erfolgreichsten Starterin der deutschen Mannschaft. Schönmaier sicherte sich den EM-Titel im Sprung sowie mit Partner Timo Eder im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb und gewann gemeinsam mit Helen Kevric, Janoah Müller, Lea Quaasund Silja Stöhrim Team die Silbermedaille.

Bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl "Sportler/Sportlerin des Monats" stimmen anders als etwa bei Medien- oder Publikumswahlen ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- sowie Spitzenathletinnen und -athleten ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note. Zudem ist mit der Wahl eine Einladung zum "Ball des Sports" der Sporthilfe verbunden, der im kommenden Jahr am 21. Februar 2026 in der Frankfurter Festhalle stattfindet.

Karina Schönmaier setzte sich bei der Wahl gegen Moritz Wesemann, der bei der EM in der Türkei gleich vier Medaillen gewann: Jeweils Gold vom Einmeterbrett und gemeinsam mit Timo Barthel im Synchron-Springen vom Dreier, Silber mit dem Team (mit Lena Hentschel, Pauline Pfeif und Ole Rösler)und Bronze im Einzel vom Dreimeterbrett. Auf Platz drei der Wahl landete Ricarda Funk, die Grand Dame des Kanuslalom-Sports. Die 33-jährige Olympiasiegerin von Tokio beeindruckte im Mai bei den Europameisterschaften in Paris mit einer Glanzzeit im K1 und sicherte sich damit den vierten EM-Titel ihrer Karriere.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athletinnen und der Athlet von der Athletenkommission im DOSB, von SPORT1 und von der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Karina Schönmaier / Kunstturnen: 45,6 %

2. Moritz Wesemann / Wasserspringen: 28,2 %

3. Ricarda Funk / Kanuslalom: 26,2 %

