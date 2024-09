Sporthilfe

"Die größte Belohnung": 90 deutsche Top-Athlet:innen beim Sporthilfe Club der Besten in der Türkei

Frankfurt am Main (ots)

Deutschlands olympische und paralympische Spitzenathlet:innen auf Einladung der Sporthilfe vom 21. bis 28. September 2024 im Aldiana Club Side Beach // Wertschätzung der Sporthilfe für Deutschlands beste Athlet:innen

Für die Erfolge in Paris: Mit einer Einladung zum Sporthilfe Club der Besten honoriert die Sporthilfe die herausragenden Leistungen der erfolgreichsten Athlet:innen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris sowie die Medaillenerfolge der Wintersportler:innen der vergangenen Saison. Rund 90 deutsche Top-Athlet:innen werden ab Samstag, 21. September, bis zum 28. September zur einzigartigen Incentive- und Eventwoche der Sporthilfe im Aldiana Club Side Beach in der Türkei zusammenkommen.

Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe: "Mit der Einladung zum Sporthilfe Club der Besten honorieren wir die herausragenden Leistungen und grandiosen Erfolge der von uns geförderten Athlet:innen über die Zahlung der Olympia- und Paralympics-Prämien hinaus. Wir freuen uns riesig auf den Austausch und die gemeinsame Zeit mit der gesamten Sporthilfe-Familie bestehend vor allem aus den Athlet:innen, aber auch aus Partnern, Kurator:innen und Sporthilfe-Alumni-Club-Mitgliedern. Der Sporthilfe Club der Besten bietet einen würdigen Rahmen, um für die großen Sportmomente, die uns die Athlet:innen in Paris, aber auch in der Wintersportsaison mit ihren Leistungen beschert haben, Danke zu sagen."

Para-Schwimmer Taliso Engel, der bei den Paralympics in Paris Gold über die 100 Meter Brust gewann, sagt: "Der Sporthilfe Club der Besten ist ein einzigartiges Event und die einzige Veranstaltung, bei der die besten aktiven Sommer- und Wintersportler:innen, olympische sowie paralympische Athlet:innen zusammenkommen. Ich freue mich, dass die Sporthilfe erstmals nicht nur die Gold-, sondern alle Medaillengewinner:innen der Sommer-Paralympics einlädt. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion und eine große Wertschätzung der Leistungen paralympischer Athlet:innen. Es werden gerade für uns Sportler:innen ganz besondere Tage in der Türkei mit wertvollem Austausch in ganz spezieller Gemeinschaft und Atmosphäre. Um diese Woche beneidet uns der Rest der Sport-Welt. Neben den Medaillen ist die Teilnahme beim Sporthilfe Club der Besten die größte Belohnung, die wir bekommen, und in jedem Jahr aufs Neue zusätzliche Motivation."

Unter den Gästen im Aldiana Club Side Beach in der Türkei befinden sich neben Taliso Engel unter anderem die Olympiasieger:innen Sonja Greinacher (3x3-Basketball), Michael Jung (Vielseitigkeitsreiten), Tom Liebscher-Lucz, Max Rendschmidt und Jacob Schopf (alle Kanurennsport), Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen), die Olympia-Medaillengewinner:innen Miriam Butkereit (Judo), Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich (Bahnrad), Noah Hegge und Elena Lilik (beide Kanu-Slalom), Gina Lückenkemper und Lisa Mayer (4x100-Meter-Staffel), Leo Neugebauer (Zehnkampf), Nelvie Tiafack (Boxen), die Hockey-Nationalmannschaft der Herren, Paralympics-Fahnenträger und -Medaillengewinner von Paris, Martin Schulz (Para-Triathlon), Paralympics-Bronzemedaillengewinner Thomas Wandschneider (Para-Badminton) sowie aus dem Wintersport zum Beispiel die Biathlet:innen Benedikt Doll und Janina Hettich-Walz und die Bobpilot:innen Adam Ammour, Lisa Buckwitz, Kim Kalicki, Johannes Lochner sowie Laura Nolte.

Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung: "Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Athlet:innen der Einladung der Sporthilfe folgen. Mit dem Sporthilfe Club der Besten bieten wir den erfolgreichsten deutschen Athlet:innen des vergangenen Sportjahres eine zusätzliche öffentliche Plattform, mit der wir auch unsere Wertschätzung für ihre Leistungen zum Ausdruck bringen."

Höhepunkt der Eventwoche ist die am Freitag, 27. September, stattfindende Ehrung "Der:Die Beste 2024", gewählt von Deutschlands besten Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen. Im vergangenen Jahr erhielt die Basketball-Nationalmannschaft der Herren um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder die prestigeträchtige Auszeichnung.

Ermöglicht wird das besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands beste Athlet:innen dank des Engagements der Top-Partner der Veranstaltung, Aldiana, Generali & Deutsche Vermögensberatung, PwC Deutschland, Elite Sports Nutrition (ESN), Sun Express Airlines, SAP und des offiziellen Ausrüster adidas. Darüber hinaus engagieren sich die Deutsche Bank, STICKERSTARS und APA Brands Events Solutions beim "Sporthilfe Club der Besten".

Hinweis an die Medien

Die vollständige Teilnehmer:innen-Liste sowie weitere Informationen zur Event-Woche finden Sie auf sporthilfe.de/clubderbesten/

Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial

Die Sporthilfe stellt Medien eine Auswahl honorarfreier Bilder sowie Bewegtbildmaterial und Interviews von der Veranstaltung zur Verfügung. Für weitere Informationen und etwaige Anfragen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell