Stiftung Deutsche Sporthilfe

Samsung wird Partner von Sporthilfe-Marke "Our House"

Frankfurt am Main (ots)

"Our House" unterstützt freie Actionsportler:innen aus BMX Street, Skateboard, Wakeboard und Parkour

Samsung Electronics GmbH wird erster Partner von "Our House", der Marke der Deutschen Sporthilfe für die Förderung von freien Actionsportler:innen. Nach der ersten projektbasierten Zusammenarbeit im vergangenen Jahr erfährt die neue Partnerschaft mit dem Elektronikhersteller direkt ein Highlight: Unterstützt von Samsung sind die Sportler:innen von "Our House" aus den Sportarten BMX Street, Skateboard, Wakeboard und Parkour seit heute auf einem gemeinsamen Trip in und um Pula (Kroatien), um an besonderen Orten ihren Sport auszuüben und hochwertigen Content für Social Media zu produzieren: Unter anderem mit den neuen faltbaren Smartphones Samsung Galaxy Z Flip3 5G und Samsung Galaxy Z Fold3 5G sowie der Smartwatch Watch4, können die Athlet:innen ihre Action und Tricks nicht nur passgenau aufnehmen, sondern auch bearbeiten, streamen, posten und so die Communities mit einzigartigem Material erfreuen.

"Die junge und urbane Marke "Our House" haben wir gegründet, um unter dem Dach der Sporthilfe auch freie Actionsportler:innen zu fördern. Mit der Marke "Our House" unterstützt die Sporthilfe die Bedürfnisse der Generation Z im urbanen Sport. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Samsung Electronics GmbH eine absolute Weltmarke als "Our House"-Partner verkünden können", sagt Karsten Petry, Generalbevollmächtigter der Deutschen Sporthilfe.

"Die Partnerschaft mit Samsung macht es möglich, den "Our House"-Athlet:innen eine monatliche Förderung zu garantieren, ihnen spannende Reisen zur Ausübung ihres Sports zu ermöglichen und ihnen mit weiteren Fördermaßnahmen den Rücken freizuhalten", ergänzt Lucas Flümann, Leiter "Our House" bei der Deutschen Sporthilfe. Neben der monatlichen finanziellen Förderung der Athlet:innen profitieren sie, in Anlehnung an das Sporthilfe-Förderkonzept, von nicht-monetären Leistungen wie einem umfassenden Versicherungsschutz, Zugang zu Seminaren, Weiterbildungen, Events und Netzwerkveranstaltungen der Deutschen Sporthilfe.

Neben zwei geplanten Events im zweiten Halbjahr 2021 - bei denen die "Our House"-Sportler:innen, ausgestattet mit Samsung-Smartphones, Videos ihrer Tricks und Skills produzieren werden - erstellen Samsung und "Our House" gemeinsam mit den Athlet:innen hochwertigen Content, der regelmäßig auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen zu sehen sein wird. Samsung wählt hierfür Formate aus, die einen Blick hinter die Kulissen des Actionsports zulassen, stets in enger Abstimmung mit den Athlet:innen, um den Look und die Sprache der Szenen zu treffen. Zudem werden die vielfältigen und innovativen Anwendungsmöglichkeiten der Produkte gezeigt. Erst mit ihnen, genau genommen deren speziellen Features, können die Actionsportler:innen den für sie und ihre Sportart perfekten Content aufnehmen.

"Schon im letzten Jahr beim "Our House Road-Trip" haben wir gelernt, dass eine Zusammenarbeit mit "Our House" und den Actionsportler:innen sehr wertvoll ist. Dank ihnen können wir zeigen, dass unsere Produkte perfekte Begleiter für jede Sportart sein können. Gleichzeitig integrieren die Sportler:innen unsere Geräte in ihren Alltag und beweisen, dass sich mit unseren Smartphones Content auf einem hohen Niveau produzieren lässt", sagt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung.

Der Hashtag #withGalaxy wird in diesem Jahr um den übergeordneten Kampagnenclaim #Galaxyempowers erweitert. Unter diesem wird der mit den Samsung Devices aufgenommene Content auf dem Instagram Profil @samsunggermany gepostet und die Actionsportler:innen zeigen dort, wie sie ihre Sportart mit den Produkten und deren Features am besten ausüben und präsentieren können.

Über "Our House"

Mit "Our House" reagiert die Sporthilfe auf ein verändertes Sporttreiben und Sporterleben, das sich durch Trends wie Individualisierung, Urbanisierung und Digitalisierung parallel zum olympischen Sport entwickelt hat. In Sportarten wie BMX Street, Skateboard, Wakeboard und Parkour haben sich Vorbilder und gesellschaftliche Wertevermittler entwickelt. Die Auswahl der Actionsportler:innen findet mit Hilfe von Experten aus den jeweiligen Szenen statt. Die Auswahlkriterien sind wertebasiert und berücksichtigen neben dem Leistungsfaktor insbesondere auch den Respekt für die Szene und von der Szene sowie den Grad an Inspiration und Vorbildcharakter.

Website: www.weareourhouse.de

Instagram: ourhouse.de

#weareourhouse

_________________________________________________________________________

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Original-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell