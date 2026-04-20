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Wenn Wege erzählen: Irlands Themenrouten eröffnen neue Perspektiven

Auf der grünen Insel lässt sich bestens wandern - auf vielen Touren erfährt man auch Neues über Natur und Kultur des Landes

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Frankfurt am Main (ots)

Mit dem Frühling kehrt in Irland auch die Lust auf Bewegung im Freien zurück. Die Tage werden länger, die Luft klarer, die Landschaften lebendiger - perfekte Bedingungen, um Irlands einzigartige Themenwege zu entdecken. Sie verbinden Natur mit Erzählungen, Kultur mit Landschaft und machen das Gehen selbst zum Erlebnis. Von mystischen Fairy Trails über literarische Pfade bis hin zu geschmackvollen Whiskey-Routen: Irlands Themenwege laden dazu ein, das Land Schritt für Schritt neu zu entdecken.

Magische Pfade & Fairy Trails: Giant's Lair Fairy Trail - Slieve Gullion, Newry (NI)

Der Giant's Lair Fairy Trail in Slieve Gullion bei Newry ist ein fantasievoller Kinder- und Familienweg im Herzen des Ring of Gullion, einer Area of Outstanding Natural Beauty in County Armagh. Der rund 1,5 Kilometer lange, als Rundweg angelegte Story-Trail führt durch ein dichtes Waldgebiet und gilt als das ambitionierteste Kinder-Kunstprojekt Nordirlands. Entlang des Weges entfaltet sich ein lebendiges Märchenbuch mit Feenhäuschen, Drachen, Skulpturen und kunstvollen Installationen, die tief in der lokalen Mythologie verwurzelt sind. Im Mittelpunkt steht die Legende vom schlafenden Riesen Slieve Gullion, dem Besucher auf den Spuren des schelmischen Waldgeistes Flynn begegnen. Die Geschichte verbindet irische Sagenfiguren wie die Cailleach Bheara mit interaktiven Elementen, die Kinder aktiv zum Entdecken einladen. Der Trail ist kostenlos zugänglich, ganzjährig begehbar und besonders für Familien mit jüngeren Kindern konzipiert.

Musik & Kunst: Van Morrison Trail - Belfast (NI)

Der Van Morrison Trail in Belfast ist ein rund 3,5 Kilometer langer, selbstgeführter Rundgang durch East Belfast, der zu prägenden Orten aus der Kindheit und Jugend des weltbekannten Musikers führt. Der Weg verbindet Stationen wie Hyndford Street, Orangefield Park und die berühmte Cyprus Avenue, die Van Morrison in zahlreichen Liedtexten verewigt hat. Entlang der Route lassen sich Straßen, Parks und Plätze entdecken, die den Musiker nachhaltig beeinflussten und in seinem Werk immer wieder auftauchen. Viele Orte sind direkt mit Songs wie Cyprus Avenue, Brown Eyed Girl oder On Hyndford Street verknüpft und machen den Spaziergang zu einer musikalischen Zeitreise. Der Trail ist ganzjährig frei zugänglich und lässt sich in etwa zwei Stunden bequem zu Fuß erkunden. Kartenmaterial und Hintergrundinformationen stehen auf der offiziellen Website zum Download bereit. Wer tiefer einsteigen möchte, kann auch eine der geführten Touren durch die Unesco city of music buchen.

Nobelpreisträger: Yeats Trail - County Sligo

Der Yeats Trail in County Sligo ist ein ausgeschilderter Themen- und Erlebnisweg, der 14 landschaftlich und biografisch bedeutsame Orte miteinander verbindet, die eng mit Leben und Werk des irischen Nobelpreisträgers W. B. Yeats verknüpft sind. Der Rundkurs führt durch jene Landschaften, die Yeats als "Land of Heart's Desire" bezeichnete und die zahlreiche seiner berühmtesten Gedichte inspirierten, darunter The Lake Isle of Innisfree und The Fiddler of Dooney. Stationen wie Dooney Rock, Rosses Point, Lough Gill oder Ben Bulben erschließen sich über kurze Spazierwege, Aussichtspunkte und naturnahe Wald-, Küsten- und Seeuferpfade. An jeder Station befindet sich eine künstlerische Installation mit poetischen Textzitaten, die zur Reflexion über Landschaft und Literatur einlädt. Der Trail folgt weitgehend unveränderten Originalschauplätzen und vermittelt so ein authentisches Bild des historischen Sligo, das Yeats über Jahrzehnte prägte. Karten, Hintergrundtexte und Routeninformationen stehen zur eigenständigen Erkundung auf der offiziellen Website zur Verfügung.

Literatur & Film: C.S. Lewis Trail - Belfast

Der C.S. Lewis Trail in Belfast ist ein thematischer Stadtrundgang, der Besucher zu zentralen Orten aus der Kindheit und Jugend des Narnia-Autors führt. Startpunkt ist die Skulptur "The Searcher" an der Holywood Arches Library, die C.S. Lewis als literarische Figur am Übergang zwischen Realität und Fantasie zeigt. Entlang des Weges liegt der C.S. Lewis Square, ein öffentlicher Platz mit sieben Bronzeskulpturen aus The Lion, the Witch and the Wardrobe, darunter Aslan, der Weißen Hexe und Mr. Tumnus. Weitere Stationen sind St. Mark's Church, wo Lewis getauft wurde, sowie Nr. 47 Dundela Avenue, seine Geburtsstätte aus dem Jahr 1898. Der etwa 3 Kilometer lange, frei zugängliche Trail verbindet diese Orte im Osten Belfasts und lässt sich selbstständig mit Karten oder digitalem Guide erkunden. So entsteht ein literarischer Spaziergang, der Biografie, Stadtgeschichte und Fantasiewelt miteinander verknüpft.

Mythologie & Folklore: Brigit's Garden - Celtic Seasons Trail (Co. Galway)

Inmitten von knapp 4,5 Hektar Wildblumenwiesen und Wald spiegeln vier Gartenbereiche die keltischen Jahreszeiten Samhain, Imbolc, Bealtaine und Lughnasa. Brigit's Garden wurde im Jahr 2011 als gemeinnütziges Projekt im County Galway gegründet und ist der keltischen Göttin Brigid sowie dem traditionellen Jahreskreis gewidmet. Der rund 1 km lange Sun Trail führt durch Wald und Wiesen zu einem rekonstruierten keltischen Ringfort (Fairy Fort), einem Rundhaus und weiteren Bildungsstationen zur Natur- und Kulturgeschichte. Die Kalender-Sonnenuhr, 2006 errichtet, gilt offiziell als größte ihrer Art in Irland und zeigt neben der Uhrzeit auch Monate, Sonnenwenden und Tag-und-Nachtgleichen an. So wird aus diesem Gartenrundweg ein spirituell-naturnaher Themenweg.

Food & Drink: Irish Whiskey Way - landesweiter Whiskey-Themenweg

Der Irish Whiskey Way ist der erste landesweite, digitale Whiskey-Themenweg Irlands, der Destillerien, Kulinarik und regionale Kultur auf einer zentralen Plattform zusammenführt. Über die interaktive Website können Reisende individuelle Routen durch die fünf offiziellen Whiskey-Regionen zusammenstellen und flexibel planen. Der Trail verbindet historische Brennereien ebenso wie moderne Distillery Experiences und ergänzt diese um Empfehlungen zu regionalen Spezialitäten, Food-Pairings und Cocktailrezepten. Ziel ist es, Whiskey nicht nur als Produkt, sondern als kulturelles Erlebnis mit Landschaft, Handwerk und lokalen Communities erlebbar zu machen. Initiiert und offiziell gestartet wurde der Irish Whiskey Way Ende 2025 von der Irish Whiskey Association (IWA) als neue, all-island Tourism-Plattform. Damit richtet sich der Way sowohl an internationale Besucher als auch an Einheimische, die Irlands Whiskeylandschaft neu entdecken möchten.

Wald- und Natur: Avondale Forest Park - Centenary Trail (Co. Wicklow)

Der Centenary Trail im Avondale Forest Park in County Wicklow führt Besucher durch die historische Landschaft, die als "Wiege der irischen Forstwirtschaft" gilt. Der rund 2,5 Kilometer lange Rundweg wurde zur Würdigung von 100 Jahren irischer Forstgeschichte (1904-2004) angelegt und verläuft durch Bestände mit teilweise über 100 Jahre alten Baumarten wie Douglasien, Eichen und Kastanien. Entlang des leicht begehbaren Trails informieren mehrere Tafeln über die Entwicklung der nachhaltigen Waldwirtschaft und Avondales Rolle als ehemaliges Forst-Ausbildungszentrum. Ein Höhepunkt ist der Aussichtspunkt "The Cairn", von dem sich weite Blicke über die Vale of Avoca und den Avonmore River eröffnen. Der Centenary Trail selbst ist kostenfrei zugänglich und eignet sich ideal für einen ruhigen, lehrreichen Spaziergang in der Natur. Wer den Besuch erweitern möchte, kann den benachbarten Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm nutzen, der zwar Eintritt kostet, dafür jedoch spektakuläre Panoramen bietet.

Hintergrund: Warum Themenwege jetzt im Frühling begeistern

Themenwege sind mehr als markierte Routen: Sie verwandeln Spaziergänge in Erzählwelten. Indem sie Natur, Kultur und Inhalte miteinander verweben, entsteht ein langsames, tiefes Verständnis für die Umgebung. Jeder Schritt öffnet einen neuen Zusammenhang - sei es durch Geschichten, Kunst, Landschaft oder Traditionen.

Im April entfaltet sich diese Mischung besonders intensiv: Die Vegetation erwacht, Tiere sind wieder häufiger zu sehen, und die klare Frühlingsluft macht längere Draußen-Erlebnisse angenehm. Themenwege bieten dabei Zugänge für jede Zielgruppe: Familien tauchen in Märchenwelten ein, Literaturfans wandeln auf den Spuren berühmter Autoren, Feinschmecker kombinieren Genuss und Regionalkultur, und Naturfreunde erleben Wälder, Seen und Kulturlandschaften im frischen Frühlingslicht.

Gemeinsam zeigen die Wege, wie vielfältig Irlands Erzähllandschaften sind - und wie Bewegung im Freien zu neuen Perspektiven führt.

Wenn Sie mehr über Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in die Podcasts von Tourism Ireland

Verwendete Links (Reihenfolge wie in der Meldung):

www.ireland.com

https://ringofgullion.org/gallery/the-giants-lair-childrens-story-trail/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/northern-ireland/

https://www.vanmorrison.com/about/van-morrison-trail

https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/belfast/

www.yeatstrail.ie

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/sligo/county-sligo/

https://discovernorthernireland.com/listing/c-s-lewis-trail/70990101/

https://brigitsgarden.ie/celtic-gardens/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/galway/county-galway/

https://irishwhiskeyway.ie/

https://www.ibec.ie/drinksireland/irish-whiskey

https://www.discoverireland.ie/wicklow/avondale-forest-park-centenary-trail

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/wicklow/county-wicklow/

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