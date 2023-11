Irland Information Tourism Ireland

Auf Irlandreise mit Golfprofi Marcel Siem

Deutscher besucht die grüne Insel und erlebt die großen Freuden der kleinen Dinge

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Marcel Siem ist das aktuelle Gesicht von Golf Ireland. Auf den Plätzen dieser Welt repräsentiert er die Golfdestination Irland bereits, nun gab es für Marcel Siem die Gelegenheit, die Insel Irland bei einem privaten Besuch noch besser und auch abseits des Golfplatzes kennenzulernen. Der gebürtige Mettmanner lebt mittlerweile auf Mauritius und tourt durch die ganze Welt. Doch mit Irland verbindet ihn eine besondere Beziehung, nicht nur die Golfplätze haben es ihm dabei angetan. Tourism Ireland hat Marcel Siem begleitet und die Filmproduktion Filmfluss hat seine Eindrücke in einem Video festgehalten.

Nach der Landung in Dublin ging es für Marcel Siem Richtung Süden in das County Wicklow. Dort wartete zum einen der wunderschöne Golfplatz von Druids Glen mit einer Runde auf dem von Pat Ruddy konzipierten Platz auf ihn, zum anderen der Besuch von Powerscourt House and Gardens inklusive einem Whiskey & Food Pairing in der Powerscourt Distillery. Auf dem Programm standen zudem ein Besichtigungsstop in Enniskerry sowie Abendessen mit Musik und Tanz im Johnnie Fox's, Irlands höchstgelegenem Pub in Glencullen in den Dublin Mountains. Nach einer Runde auf dem The European Club Golf Links Course gab es beim Treffen mit Pat Ruddy ausgiebig Gelegenheit zum Fachsimpeln in Sachen Golf. Der Golfplatzarchitekt hat zahlreiche Plätze in Irland designed und verfügt über eine der größten Golfbuch-Sammlungen der Welt. Dieser Besuch rundete für Marcel Siem ein tolles Erlebnis perfekt ab: "Es waren wirklich sehr schöne Tage hier in Irland. Wir haben viel erlebt und hatten super gutes Wetter. Wir haben super Golfplätze gespielt - vor allem der Links-Platz hat sehr viel Spaß gemacht. Inmitten der Dünen mit weitem Blick aufs Meer, einer Brise Wind und nicht zu vergessen die tiefen Topfbunker. Das ist Golf pur!"

Und gut gegessen hat der deutsche Golf-Profi natürlich auch. Ein Besuch in Irland wäre natürlich nicht komplett ohne Seafood. In Howth unweit von Dublin ließ sich Marcel Siem Fish & Chips schmecken und geriet hinterher ins Schwärmen: "Seafood direkt am Hafen, frischer geht's fast gar nicht mehr." Und dann landete er bei seinem ganz persönlichen Highlight bei einem ganz einfachen Erlebnis: "Eins, zwei Guinness im Pub habe ich mir nicht entgehen lassen - darauf hatte ich mich auch sehr gefreut. Guinness in Irland zu trinken, ist einfach etwas ganz anderes, das kann man nicht vergleichen!"

Die ganze Reise wurde von Filmfluss begleitet und in einem Video festgehalten:

https://www.youtube.com/watch?v=N_ageTKO0a0

Links:

https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/golf/golf-in-ireland/

https://www.ireland.com/de-de/features/germany/marcel-siem/

https://www.druidsglenresort.com/druids-glen-golf-course-wicklow.html

https://powerscourt.com/

https://powerscourtdistillery.com/

https://johnniefoxs.com/

http://www.theeuropeanclub.com/

https://www.visitdublin.com/guides/things-to-do-in-howth

Weitere Links:

https://www.ireland.com/de-de/magazine/golf/links-golf-courses/

Original-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuell