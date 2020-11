ideemedia

Deutschlands stille Geheimnisse: Neuer Bildband macht Lust auf Natur-Entdeckungen zwischen Alpen und Ostsee - Per QR-Code zu perfekten Fotos

Stille See, malerische Taleinschnitte oder verwunschene Wälder: Deutschlands Landschaften bergen mehr versteckte Geheimnisse als viele denken. Drei Jahre lang ist Landschaftsfotograf Andreas Pacek durch die Republik gereist, um in bekannten wie unbekannten Landstrichen neue Perspektiven zu entdecken. Entstanden ist dabei ein Bilder-Buch der besonderen Art: "Fototour Deutschland" zeigt nicht nur reizvolle Landschaften, unglaubliche Naturphänomene und besondere Lichtstimmungen zwischen Alpen und Ostsee, sondern auch, wie jeder die besten Standpunkte ganz einfach findet: Per QR-Code können sich Hobby-Fotografen via Smartphone zu oft abseits gelegenen Standpunkten führen lassen.

Profi Pacek ergänzt die vorgestellten "55 schönsten Naturschauplätze" jeweils mit einer kurzen Landschaftsbeschreibung und mit praktischen Tipps zur Motivwahl und zu Kameraeinstellungen. "Vieles", schmunzelt der 48jährige aus Neuwied am Rhein, "lässt sich heute einfach und perfekt bereits mit dem Smartphone nachstellen, wenn man den richtigen Standpunkt findet." Selbsterfahrung führte zur Idee: "Als Abstecher auf einer Fahrt nach Hannover wollte ich zu den legendären Teufelsmauern im Harz. Vor Ort stand ich dann völlig orientierungslos in der Landschaft. Bis ich die Relikte endlich gefunden hatte, war das schönste Licht weg." So entstand statt einem reinen Bildband eine Kombination aus Foto-, Lehr- und Reisebuch. Und die Kombination mit einer simplen Smartphone-Navigation via QR-Code.

Vom Eibsee an der Zugspitze, durch den Nationalpark im Bayrischen Wald, das Fichtelgebirgeund das Altmühltal führt die Fotokunstreise zu den weißen Kalkfelsen der Donau, den rauschenden Wasserfällen des Schwarzwaldes und den leuchtenden Steinriesen in der Südwestfpfalz. Die Fotos erzählen die Geschichten der alten Baumriesen im Hutewald Halloh und der malerischen Rhein- und Moselschleifen, zeigen die magischen Externsteine, das Reckermoor und die mystischen Teufelssteine. Zu frühen Morgen- und späten Abendstunden, zwischen Nieselregen und blauer Stunde, kreuzte der Fotograf durch die Republik, paddelte durch den Spreewald und über die Müritz, spürte die Seeadler in der Feldberger Seenlandschaft auf und bannte die rauhen Schönheiten von Nord- und Ostsee auf den Chip.

55 Sehnsuchtsplätze stellt Fototour Deutschland vor - Orte voller Mystik und Schönheit, bekannte Motive und unbekannte Schönheiten aus neuen Perspektiven. Andreas Pacek zeigt, warum Deutschland oft so besonders undeinzigartig - und manchmal so wild wie in einem Western ist.

